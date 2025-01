Osimhen alla Juventus: via libera per Giuntoli

Calciomercato Juventus, via libera per Giuntoli per Osimhen. Rivelazione clamorosa. Lo hanno definitivamente mollato. Il nigeriano l’erede di Vlahovic

Ormai lo abbiamo capito, e salvo clamorosi colpi di scena, questi saranno gli ultimi sei mesi di Dusan Vlahovic alla Juventus. Anzi, la sensazione, è che potrebbero anche essere gli ultimi giorni, visto che davanti ad un’offerta importante, Giuntoli, potrebbe considerare l’addio.

L’arrivo di Kolo Muani, con la maglia da titolare subito contro il Napoli, è stato un segnale che Motta ha mandato, e che ha confermato anche un’altra cosa: il feeling tra il serbo e il tecnico non è mai scattato. Quindi sarà addio anche per via di quel contratto milionario di 12milioni di euro all’anno che la Juve non vuole più pagare. E quindi si cerca un sostituto, che potrebbe essere Osimhen, adesso al Galatasaray, di proprietà del Napoli.

Calciomercato Juventus: il Psg molla Osimhen

Tornerà in azzurro il nigeriano, ma ci resterà solamente per poco, il tempo di trovare una nuova sistemazione. Oltre alle squadre di Premier League che non hanno mai mollato la presa, ci sarebbe anche l’interesse del Psg per Osimhen. Ma a quanto pare, almeno stando alle informazioni di Valentin Pauluzzi, corrispondente de L’Equipe per l’Italia, i parigini hanno in mente altre idee.

“Per quest’estate – ha detto il giornalista intervenuto a Radio Marte – non credo che il PSG si concentrerà davvero su Osimhen, perché hanno già diversi attaccanti e finiranno per scommettere su di loro“ ha sottolineato il giornalista. Quindi è quasi un vero e proprio via libera per i bianconeri che hanno in mente ovviamente di fare un tentativo per un centravanti che in Italia ha dimostrato di poter fare effettivamente la differenza. Con i soldi di Vlahovic, insomma, si potrebbe arrivare ad una conclusione dell’affare nello spazio di pochissimo tempo. Certo, poi c’è sempre da capire quale sarà la volontà del giocatore che ha sempre detto di voler provare l’esperienza nel massimo campionato inglese, però il fascino del bianconero potrebbe fare la differenza.