Esonero Thiago Motta, la serata della “vergogna”: è già tutto deciso

Esonero Thiago Motta, ormai è tutto deciso: dopo la sconfitta contro il Benfica ormai non c’è altra via. Non si può andare avanti in questo modo

Adesso è arrivato il momento di dire basta. E chi dice che ancora c’è tempo non tifa Juventus. In bianconero, di tempo non ce n’è. Chi arriva su quella panchina deve vincere. A quest’ora chissà cosa sarebbe successo se ci fosse stato Massimiliano Allegri che, con una rosa molto diversa da quella attuale, almeno si è giocato lo scudetto fino a febbraio e poi ha vinto la Coppa Italia.

Detto questo, la debacle di stasera, pesa. E lo spareggio potrebbe essere contro il Milan. Quindi un derby. E chissà che cosa succederebbe se la squadra di Conceicao dovesse vincere. Anche perché la Juve, il ritorno degli spareggi, lo giocherà fuori casa. L’altra squadra possibile da affrontare è il Psv. E tutti noi in questo momento speriamo possa succedere questo. Sicuramente, Motta, avrebbe più possibilità. Ma la pazienza è finita. E la sconfitta “fa male, perché ci sono stati momenti di fatica” ha detto Del Piero a Sky. Quindi è il momento di cambiare, se non ora, quando?

Esonero Thiago Motta: è tutto deciso

Da Xavi a Tudor, a quanto pare, Giuntoli qualche nome lo ha messo nel mirino. Ma è sui social che i tifosi della Juventus si sono scatenati. Tutti vogliono una presa di posizione del club contro un allenatore che non sta trovando il bandolo della matassa. Ma da queste colonne lo abbiamo detto già da agosto: la Juventus non è il Bologna, e dopo un’annata come quella dell’anno scorso sarebbe servito un profilo diverso.

La parola chiave deve essere “vergogna”.

Bisogna vergognarsi e farlo in maniera estremamente potente.

Da Giuntoli a Thiago Motta passando da chi va in campo con questi colori addosso.#JuventusBenfica — Luca Toselli (@toselluc) January 29, 2025

Imbarazzante fino adesso, quasi tragicomico. Ma adesso Motta si traveste da Conte e nello spogliatoio ribalta la Juventus. O no? #JuventusBenfica — Vittorio Oreggia (@vitoreggia62) January 29, 2025

DANILO NON SERVIVA OGGI, EH?

VERO? Pandoro Motta, carissimo, non si eliminano i calciatori solo perché litigano con te.

Che poi, Danilo aveva ragione:

“PROGETTO FANTASIOSO” SEI UN PUPAZZO MOTTA Scusaci Danilone#JuveBenfica#MottaOUT#GiuntoliOUT https://t.co/mkQBf2bOk5 pic.twitter.com/kOvwtW4Wc4 — Max Vader (@Potereaisith) January 29, 2025