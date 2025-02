Osimhen alla Juventus: tutto vero. Giuntoli ha trovato la formula per arrivare all’attaccante del Napoli. Con l’addio di Vlahovic sicuro trovato l’erede

Osimhen alla Juventus è qualcosa di più di una notizia di mercato. Osimhen alla Juventus al posto di Vlahovic è diventato nel corso delle ultime ore qualcosa di davvero reale.

Un vero e proprio colpo di mercato, visto che Vlahovic ormai è destinato all’addio e, alla fine di questa stagione, saluterà la Continassa. E per non farsi trovare impreparato, secondo le informazioni che sono state riportate da La Gazzetta dello Sport, il dirigente bianconero ha deciso di anticipare la concorrenza per il nigeriano del Napoli adesso in prestito al Galatasaray. Una concorrenza che, la prossima estate, potrebbe arrivare dalla Premier League. Ma la Juve si vuole muovere per tempo e la formula dell’affare potrebbe essere quella giusta davvero.

Osimhen alla Juventus: Giuntoli paga la clausola

Questo si legge sulla Gazzetta dello Sport: “In estate la Juventus dirà addio a Vlahovic e darà l’assalto a Osimhen, giocatore di spessore, età e conoscenza del calcio italiano. Il nigeriano, sotto contratto con il club azzurro fino al 2026, lascerà la Turchia e rientrerà a Napoli dove c’è una clausola di 75 milioni valida solo per l’estero ma che la Juve chiederà di sfruttare con parte dei soldi ottenuti appunto dalla cessione di Vlahovic”.

Addio a Dusan ma erede pronto. Anche se, questa decisione, verrà comunque valutata più in là nel tempo. Perché? Subito spiegato: “Occhio comunque a Kolo Muani, qualora il giocatore convincesse al 100% allora quel budget potrebbe essere speso su di lui”. Sì, perché il centravanti arrivato dal Psg ha timbrato subito il cartellino contro il Napoli la scorsa settimana e domani all’ora di pranzo contro l’Empoli sarà di nuovo il titolare. Quindi in questo momento la Juventus si ritrova tra Osimhen e Kolo Muani. Ma noi crediamo che, per quanto fatto vedere in Serie A, il nigeriano potrebbe sicuramente fare al caso dei bianconeri.