Via Thiago Motta, ritorno clamoroso alla Juve per la panchina

L’allenatore bianconero potrebbe salutare la Juventus: al suo posto in panchina occhio al clamoroso ritorno, è il preferito

Ci si aspettava tanto, forse troppo, dal suo impatto sin dall’approdo sulla panchina bianconera. Ed invece la Juventus di Thiago Motta fatica ad ingranare la marcia giusta. Un passo, tra campionato e coppe, che non può di certo far felici i tifosi della Juventus.

Il recente ko in Champions contro il Benfica ha aperto l’ennesima voragine, una sfiiducia che i sostenitori bianconeri non hanno mai nascosto. Dopo Allegri e soprattutto dopo le grandi cose mostrate dal tecnico italiano alla guida del Bologna, le aspettative erano ben diverse. La Juve vede lontano come un miraggio lo Scudetto, un discorso che almeno per questa stagione non andrà tenuto in forte considerazione. Si punterà a rientrare tra le prime quattro. E a qualifcazione Champions raggiunta si tireranno le somme.

Motta ha firmato fino al 30 giugno 2027, un contratto lungo ma non troppo. Un vincolo da 3,8 milioni a stagione che la Juve sarà ‘costretta’ a mantenere. O forse no. Si parla – e tanto – della possibilità che a fine stagione l’ex centrocampista lasci Torino e che la dirigenza bianconera stia già effettuando dei sondaggi per quelli che potrebbero essere i sostituti di Thiago Motta. Non è ancora chiaro chi. Ma intanto c’è un nome su tutti che sta infiammando il popolo bianconero e che ad oggi sarebbe un colpo clamoroso per la panchina della Juventus.

Juve, tifosi in delirio: è lui il sogno per la panchina

Il calciomercato ha rinforzato la rosa bianconera ma intanto il progetto, per il futuro, è quello di continuare a costruire una squadra sempre più forte e attrezzata per vincere tutto. A tal proposito, c’è un sogno per la panchina.

Dopo aver salutato il Real Madrid nell’estate 2021, Zinedine Zidane si è fermato. Tantissime volte il suo nome è stato accostato alla panchina della Juventus. Una suggestione – quasi un invito – a cui Zidane saprebbe difficilmente dire di no. Il legame con la Juventus era e rimane fortissimo ed è per tale ragione che i tifosi sui social continuano a chiamarlo a gran nome, a sperare in un suo ritorno a Torino. Tornare a vincere con un simbolo della Juve del passato, di una Juve che vinceva su ogni campo stagione dopo stagione, sarebbe clamoroso.

Un messaggio in coro dei tifosi che a questo punto sperano davvero che il francese – accostato nel recente passato pure alla Nazionale francese – possa sbarcare in Serie A. E se sognare non costa nulla, il nome di Zizou continuerà a rimanere forte, fortissimo nei cuori dei sostenitori bianconeri. Ancora a lungo, con buona pace di Thiago Motta.