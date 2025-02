Clamoroso Juventus, visite mediche non superate. La rivelazione esclusiva che ha cambiato le carte in tavola. Ecco cosa è successo

“Ieri sera eravamo rimasti con un accordo raggiunto tra Juve e Newcastle per Kelly. Legato al via libera sulle modalità di pagamento. L’obiettivo era stato centrato ieri mattina. Ma si deve attendere”. Inizia in questo modo il video di Alfredo Pedullà, giornalista che si occupa di vicende di calciomercato, che tratta in questo caso l’ultimo affare della Juventus. Al momento, però, Kelly rimane bloccato, visto che le parti, quell’accordo, non lo hanno trovato.

Ma c’è una notizia clamorosa, che riguarda Danso. Il centrale, che era stato praticamente preso dalla Roma la scorsa estate e che non aveva superato le visite mediche, adesso è destinato al Tottenham. Ma la Juve, addirittura, gli aveva fatto fare le visite mediche. Non superate. “A me risulta che Danso abbia fatto le visite con la Juve, in una località segreta e blindata e mi risulta che Danso non le abbia superate. Dopo la Juve ha virato su un altro obiettivo e dobbiamo aspettare”, riferendosi a Kelly. Insomma, una notizia incredibile. Alla Juve in questo momento è evidente che non ne vada una giusta.