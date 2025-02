Salta la panchina di Thiago Motta: l’erede ha fatto la storia dell’Inter

Salta la panchina di Thiago Motta: il tecnico della Juventus è sempre in bilico. E l’erede ha fatto la storia dell’Inter. Ecco cosa sta succedendo

Il futuro di Thiago Motta è incerto. Molto incerto. E, come vi abbiamo spiegato nel corso degli ultimi giorni, nonostante quelle che probabilmente sono le rassicurazioni che all’allenatore sono arrivate da parte del club, tutto si gioca in questo mese di febbraio, soprattutto con lo spareggio per andare avanti in Champions League.

Una prematura uscita della Juventus dalla massima competizione europea, con la stessa classifica di Serie A che, guardandola, fa venire il magone, decreterebbe quasi sicuramente la parola fine. Il feeling con i giocatori non è scattato e chi è andato via fino al momento, vedi Danilo, uno che il Dna bianconero ce lo aveva, ha fatto capire che niente è più come prima. Un peccato mortale, per ora, visto che la Juve ha abbandonato da tempo i sogni scudetto, ha perso in semifinale di Supercoppa contro il Milan, e rimane solo la Coppa Italia come vero obiettivo stagionale per alzare un trofeo. Pensare di vincere la Champions League beh… non aggiungiamo altro.

Salta la panchina di Motta: è Mancini l’erede

Detto questo, l’erede di Motta, potrebbe essere Roberto Mancini. Almeno queste sono le indicazioni arrivate da Armando Areniello che è intervenuto a One Football Club: “Avevo scritto che Thiago Motta sarebbe stato messo in discussione in caso di risultati negativi contro Atalanta, Napoli e in Champions League. E così è stato. Credo che si arriverà fino a giugno, ma se la Juventus non dovesse qualificarsi tra le prime quattro, il suo addio sarebbe quasi certo. Tra i nomi per la panchina occhio a Roberto Mancini, che potrebbe essere una sorpresa”.

Quindi per il momento l’addio immediato non è nella testa di Giuntoli, ma tutto sappiamo potrebbe succedere soprattutto se la Juventus dovesse continuare in questo modo, con poche idee, senza quella cattiveria che serve per venire a capo di certe partite complicate. Non è nello stile, non è nel motto. Il fino alla fine, per il momento, è solo una frase senza risultati sul campo.