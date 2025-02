Milan distrutto e tradito, l’ex rossonero va alla Juve a zero

La Juventus guarda già con attenzione a quello che sarà il prossimo calciomercato estivo e pensa ad un ex calciatore del Milan da prendere a costo zero.

Si chiude oggi il calciomercato invernale per le squadre italiane, almeno per quello che riguarda gli affari in entrata, ma le società sono già al lavoro per andare a rinforzare le rose in vista della prossima stagione.

In casa bianconera si hanno le idee chiare su quelle che potrebbero essere le mosse da mettere a segno e sistemare una rosa che in questa stagione ha mostrato diverse lacune. Cristiano Giuntoli è a stretto contatto con Thiago Motta per andare ad individuare quei giocatori che potrebbero consentire un salto di qualità in vista del prossimo campionato. Tra i giocatori nel mirino del direttore sportivo bianconero c’è un ex Milan che da tempo sta facendo molto bene in Serie A e che potrebbe salutare il proprio club a costo zero essendo in scadenza di contratto.

Calciomercato, la Juventus mette nel mirino un ex Milan: colpo a zero in arrivo

La Juventus pensa a Mario Pasalic per il prossimo campionato. Il centrocampista croato, tra i migliori in Serie A per quello che riguarda la media realizzativa durante le passate stagioni, è in scadenza di contratto con l’Atalanta ed è libero di scegliere la sua prossima squadra a costo zero.

L’ex centrocampista del Milan fa gola a diversi club sia in Serie A che all’estero ma la Juventus ha tutta l’intenzione di accelerare le trattative con l’entourage del classe 1995 che potrebbe rivelarsi molto prezioso per il centrocampo a disposizione di Thiago Motta. In grado di agire sia sulla mediana che sulla trequarti, Mario Pasalic è stato utilizzato a volte da Gasperini anche nel ruolo di centravanti.

Una duttilità che potrebbe fare al caso della Juventus, spesso a corto di uomini in questa prima parte di stagione con Thiago Motta che si è trovato a dover cambiare modulo in più di un’occasione. L’Atalanta non vorrebbe perdere il giocatore a costo zero ed è in trattativa da tempo per il rinnovo ma le operazioni stanno procedendo a rilento.

Mario Pasalic passò una stagione al Milan in prestito dal Chelsea senza però essere riscattato. Un’annata che vide i rossoneri vincere la Supercoppa italiana proprio contro la Juventus con il croato che fu decisivo nella lotteria dei calci di rigore andando a mettere a segno l’ultimo e decisivo tiro dal dischetto.