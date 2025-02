Adesso basta, interviene Elkann: via Giuntoli, ecco il sostituto

Cristiano Giuntoli in discussione alla Juventus, il dirigente bianconero potrebbe essere rimpiazzato: la decisione del numero uno di Exor lascia tutti spiazzati

Ci si aspettava una Juventus protagonista sul mercato di gennaio, ed è quello che in effetti è avvenuto. Anche in questa sessione invernale, come in quella estiva, i bianconeri hanno messo a segno tante operazioni in entrata e in uscita. Servivano tanti innesti, per colmare le lacune della rosa, e almeno numericamente l’obiettivo è stato raggiunto. Adesso, però, gli acquisti di Giuntoli saranno messi alla prova sul campo.

Uno di loro, Kolo Muani, ha già avuto un certo successo e si è rivelato una mossa corretta. Tre gol in appena due presenze, per il francese, che ha avuto un ottimo impatto. Vedremo adesso come sapranno cavarsela gli altri. Una parte dell’ambiente, però, si aspettava che gli acquisti effettuati fossero di ben altro calibro.

I nomi di Alberto Costa, Renato Veiga e Lloyd Kelly non scaldano la piazza, tutt’altro. Ma ciò che è fatto è fatto e adesso si può solo imboccare la strada verso la seconda parte della stagione, con l’obbligo, per i bianconeri, di raggiungere almeno gli obiettivi minimi che sono stati prefissati. Sarebbe fondamentale, tanto per cominciare, centrare il quarto posto in campionato per qualificarsi alla prossima Champions League. Ma la corsa con le altre contendenti si annuncia assai equilibrata.

La Juventus attuale ha dei valori tecnici interessanti, ma forse non è stata costruita nel miglior modo possibile. Le mosse di Giuntoli sono e saranno sotto esame, la dirigenza potrebbe anche pensare, se le cose si mettessero male, a un ribaltone totale non solo per quanto riguarda l’allenatore. Vale a dire che per la fine dell’annata, a essere messo in discussione, potrebbe essere lo stesso Giuntoli oltre che Thiago Motta, mettendo subito fine dunque al nuovo ciclo per avviarne uno diverso.

Juventus, addio Giuntoli: Elkann ‘chiama’ Salihamidzic

Ci sono già riflessioni in corso da parte della dirigenza e in particolar modo dal numero uno di Exor, John Elkann. Che potrebbe prendere le redini in mano puntando sulla candidatura di Hasan Salihamidzic.

Il bosniaco è stato giocatore bianconero dal 2007 al 2011 e tutti conservano di lui un ottimo ricordo. Fuori dal campo, è stato dirigente del Bayern Monaco e potrebbe ricoprire una carica importante anche a Torino. Secondo ‘Ilposticipo.it’, Elkann sta pensando a lui seriamente. E i risultati da qui a fine stagione daranno il verdetto definitivo.