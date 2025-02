Dall’Inter alla Juventus, Douglas Luiz ha fatto saltare l’affare last-minute. Giuntoli ci avrebbe provato con sapendo già la risposta di Marotta

Alla fine è andato via Nicolò Fagioli, passato alla Fiorentina proprio nelle ultimissime ore del calciomercato che ieri sera si è chiuso. La Juventus è stata sicuramente una delle formazioni che maggiormente si è mossa nel corso della finestra invernale, e magari avrebbe voluto anche piazzare qualche altro colpo in uscita.

Quello che non ha del tutto convinto fino al momento è sicuramente Douglas Luiz. Tant’è che il brasiliano, arrivato dall’Aston Villa la scorsa estate, è stato sul punto di dire addio dopo soli sei mesi: né Giuntoli, né Motta, davanti ad un’offerta ritenuta importante, avrebbero messo dei paletti a questo possibile saluto. E, qualora sarebbe stata trovata una soluzione del genere, il dirigente bianconero avrebbe tentato il colpo last minute proprio dall’Inter.

Dall’Inter alla Juventus: i bianconeri su Frattesi

La rivelazione, ieri sera, a giochi fatti, l’ha fatta il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio: “Fosse andato via Douglas Luiz, la Juve avrebbe fatto un tentativo per Frattesi ma avrebbe trovato un muro dall’Inter come lo avrebbe trovato la Roma“.

Frattesi, prima di passare ai nerazzurri, era anche stato accostato alla Juventus per via dei buoni rapporti che c’erano e ci sono con Carnevali. I neroverdi, però, sono bottega cara – lo abbiamo visto con Locatelli, ad esempio – e quindi mai si è arrivato con i bianconeri ad un punto d’incontro che invece lo ha trovato l’Inter. Il centrocampista sta giocando poco, e vorrebbe sicuramente scendere in campo con maggiore continuità. Per questo motivo Riso, il suo agente, ha cercato una soluzione ma l’Inter lo ha ritenuto incedibile sin dal primo giorno sparando ovviamente una cifra altissima per il suo cartellino. In questo modo ha rispedito al mittente tutti i possibili assalti e ha fatto capire che non ci sarebbe stato nulla. Magari, però, in estate, Giuntoli potrebbe tentare davvero il colpo per completare la rivoluzione che ha evidentemente in mente e che solamente a metà è stata fatta. Con Vlahovic sempre in partenza, un pezzo da novanta, non sono esclusi altri saluti eccellenti dalla Continassa. Una pista da seguire nei prossimi mesi, in poche parole.