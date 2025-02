Pre accordo per Vlahovic: Zirkzee-Osimhen, nasce la nuova Juve

Calciomercato Juventus, non solo l’immediato, ma i bianconeri guardano con molto interesse anche al futuro. Si prospetta una vera e propria rivoluzione in attacco

Sarà rivoluzione. Netta, con un reparto, quello avanzato, praticamente nuovo rispetto a quello che stiamo vedendo adesso. O per una parte, per meglio dire, visto che Kolo Muani, alla fine, e almeno stando alle informazioni che sono state riportate in queste ore da Paganini, giornalista della Rai, dovrebbe rimanere.

Il motivo? Semplice. Nel momento in cui il francese del Psg è passato in bianconero in prestito – ottimo impatto, con 3 gol in 2 partite – il club bianconero avrebbe trovato un accordo con i parigini per mandare via Vlahovic. “Mi informano dal Principato che esiste un pre-accordo tra Psg e Juventus che prevede il riscatto di Kolo Muani e il passaggio di Vlahovic a Parigi”. Questo si legge sul profilo X del giornalista citato prima. Che poi spara un’altra bomba clamorosa.

Calciomercato Juventus: Osimhen o Zirkzee

“Osimhen o Zirkzee i due obiettivi bianconeri per l’estate, legati però al piazzamento alla prossima Champions League”. Insomma, Kolo Muani con l’attuale attaccante del Galatasaray che sappiamo essere di proprietà del Napoli, oppure con quello del Manchester United che, al Bologna, in compagnia di Motta, è praticamente esploso. Certo, tutto dipende dal chiudere tra le prime 4 classificate, e diciamo che al momento non è che sia così certo. La vittoria contro l’Empoli, arrivata con un buon secondo tempo, non basta per chiudere quelli che sono stati i problemi visti fino al momento e che hanno portato la squadra di Motta ad essere fuori, praticamente, già da adesso, dalla corsa scudetto.

Ma qualora i bianconeri, insomma, dovessero riuscire a centrare la qualificazione, allora si potrebbe realmente vedere una squadra diversa, forse con Motta, che inizierebbe il suo secondo anno in panchina e forse riuscirebbe a capire quello che è il Dna bianconero. Vedremo, insomma, come andrà a finire ma le notizie che arrivano al momento sono queste.