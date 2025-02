Addio immediato alla Juventus: ha già fatto le valigie. Ecco cosa è successo dentro il mondo bianconero proprio in queste ore. Rivoluzione partita

Una società di calcio è fatta di molteplici componenti che permettono l’ingranaggio perfetto. E sappiamo benissimo come in un momento storico come questo, nulla può essere lasciato al caso, soprattutto perché girano diversi milioni di euro.

Ormai i club sono delle vere e proprie aziende e ogni tassello deve essere al posto giusto, e oliato al meglio, per portare dei ricavi da ogni parte. E poi c’è anche da gestire la comunicazione, con il mondo del social che ha fatto scattare quel click che prima d’ora non c’era mai stato. Detto tutto questo, è evidente che un responsabile del marketing, così come quello della comunicazione, diventino centrali in un progetto. E la Juventus, secondo le informazioni che sono state riportate dal Corriere dello Sport, ne deve trovare uno nel minor tempo possibile.

Addio immediato alla Juventus: saluta Armstrong

Il quotidiano sportivo ha svelato che Mike Armstrong, responsabile dei due settori citati prima, vale a dire quelli del marketing e della comunicazione ha lasciato la Continassa. “La sua uscita – si legge – rappresenta un cambio significativo per la Juventus che ora dovrà trovare un nuovo punto di riferimento per la gestione dell’immagine e della comunicazione della società”.

Insomma, manca uno dei tasselli, assai importanti, detti e spiegati prima. E sicuramente dentro il club la caccia è già partita per andare a trovare quel sostituto che serve in una parte fondamentale dell’ingranaggio. Anche perché c’è da chiudere, e prima o poi verrà chiuso, quell’accordo con un main sponsor che adesso manca sulle maglie bianconere e che in ogni società porta sempre un bel po’ di milioni di euro ogni anni che fanno respirare le casse. Cosa che in questa stagione dentro la società bianconera non è successa. Quindi, alla fine, a chiusura di questo discorso, ci si aspetta sicuramente una novità in tempi brevi.