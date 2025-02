Ecco cosa ha ottenuto la Juve nell’operazione Fagioli: Conte furibondo

Antonio Conte su tutte le furie: ecco cosa ha ottenuto la Juventus nell’operazione che ha portato Nicolò Fagioli alla corte di Raffaele Palladino

La Juventus ha sconfitto per 2-1, al ‘Sinigaglia’, il Como nel match che ha inaugurato il 24esimo turno della Serie A. Il grande protagonista del secondo trionfo consecutivo dei bianconeri è stato ancora una volta Randal Kolo Muani che con un’altra doppietta, dopo quella contro l’Empoli, ha steso i lariani.

Salgono così a 5, in tre match, i centri dell’ex Paris Saint-Germain che ha avuto un impatto devastante: nessun colpo invernale dei bianconeri ha mai avuto un’influenza così positiva sul rendimento della squadra. Randal Kolo Muani, in prestito secco per sei mesi, è uno dei quattro innesti del mercato invernale. La ‘Vecchia Signora’, infatti, ha acquisito a titolo definitivo i difensori Alberto Costa (dal Vitoria Guimaraes) e Lloyd Kelly (dal Newcastle) mentre Renato Veiga è stato prelevato dal Chelsea in prestito.

Nel contempo il club bianconero ha finalizzato tre cessioni tra cui quella di Nicolò Fagioli alla Fiorentina con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. In cambio i bianconeri hanno strappato un preaccordo per un profilo a lungo cercato dal Napoli del grande ex Antonio Conte durante la finestra invernale di calciomercato.

Juventus, nell’operazione ‘Fagioli’ preaccordo per Pietro Comuzzo

La ‘Vecchia Signora’, insieme al Diavolo rossonero, è stata la Regina della sessione invernale di calciomercato che si è chiusa qualche giorno fa. Operazioni non solo in entrata ma anche, come anticipato nel primo paragrafo, in uscita.

Tra chi ha salutato anche Nicolò Fagioli che si è accasato (in prestito) alla Fiorentina. Ebbene, stando a quanto postato su ‘X’ dall’account “RidThERoCk”, nell’operazione che ha portato l’ex centrocampista della Cremonese alla corte di Raffaele Palladino la ‘Vecchia Signora’ ha strappato un preaccordo per Pietro Comuzzo, oggetto del desiderio del Napoli.

Mastica amaro, dunque, Antonio Conte che voleva fortemente il classe 2005 viola, con la dirigenza partenopea che nell’ultimo giorno di mercato ha alzato la propria offerta a 35 milioni di euro ma Rocco Commisso, patron della Fiorentina, ha fatto muro non spostandosi dalla richiesta di 40 milioni di euro.

Non solo. Nella corsa per il giovane e talentuoso difensore viola potrebbe inserirsi l’Inter che in estate potrebbe dover sostituire Francesco Acerbi che con molta probabilità non proseguirà la sua avventura in nerazzurro. In tal caso, per la felicità del club gigliato, si aprirebbe un’asta che potrebbe far schizzare la valutazione di Comuzzo intorno ai 50 milioni di euro. Insomma, si prospetta un’estate calda per la ‘Vecchia Signora’ e le altre big del calcio italiano.