Giuntoli ci riprova, nuovo assalto in casa Milan: tentativo per il bomber

Cristiano Giuntoli non si ferma mai, il mercato bianconero dell’estate prende già forma: si guarda al Diavolo per il colpo in attacco

Dopo il mercato invernale, è il momento, per la Juventus, di provare finalmente ad accelerare, in una stagione che fin qui ha visto un rendimento troppo altalenante. Dalla sessione di trasferimenti di gennaio sono arrivati, almeno numericamente, gli innesti per dare la giusta quantità di alternative a Thiago Motta. Adesso, parola al campo, per stabilire l’efficacia delle operazioni messe a segno.

Non è stato un mercato facile, sicuramente, per Cristiano Giuntoli, che ha dovuto barcamenarsi tra le necessità tecniche e quelle economiche, andando alla ricerca delle occasioni e delle formule giuste per poter mettere le mani sui rinforzi richiesti. Un acquisto ha già dimostrato di avere avuto un ottimo impatto e naturalmente parliamo di Kolo Muani, per gli altri lo scopriremo nelle prossime settimane.

L’obiettivo è quello di raggiungere i traguardi minimi stagionali prefissati. Vale a dire, quarto posto in campionato e qualificazione agli ottavi di Champions League. Magari, mettendo nel mirino nuovamente la finale di Coppa Italia per provare a conquistare un trofeo. Le prossime settimane saranno cruciali per capire se davvero la Juventus ci riuscirà. E per scoprire, allo stesso tempo, se il nuovo ciclo possa avere effettivamente basi solide.

Pur con l’incertezza legata al futuro, la Juventus deve già pensare al prossimo mercato ed è quello che Giuntoli sta facendo. Il dt è consapevole del fatto che in estate dovrà esserci un’altra piccola rivoluzione. Tanti gli innesti che serviranno, ancora una volta, e tra questi spunta un attaccante del Milan.

Juventus, Giuntoli pensa ad Abraham: gli scenari

In rossonero, sta vivendo un’altra stagione caratterizzata da alti e bassi Tammy Abraham, che non sta entusiasmando ma ha comunque messo a referto finora 8 gol e 5 assist, alcuni dei quali davvero pesanti.

L’inglese, se in giornata, è un attaccante in grado di fare la differenza e per questo la Juventus lo sta valutando attentamente come bomber di supporto al numero nove principale, che questo sia Kolo Muani o qualcun altro. Da seguire l’evoluzione del suo percorso con la maglia del Diavolo, dato che al momento il suo riscatto dalla Roma è tutt’altro che certo. Qualora i rossoneri dovessero restituirlo al mittente, per la Juventus sarebbe un’affare decisamente alla portata, visto che nella Capitale il suo ciclo appare esaurito in ogni caso.