Vlahovic non ne può più: esplode il nuovo caso

Vlahovic non ne può più. Esplode il caso dell’attaccante serbo che ieri contro il Como è rimasto tutto il tempo in panchina. Ecco cosa è successo

Novanta minuti in panchina a guardare Kolo Muani segnare la seconda doppietta consecutiva e quindi prendersi, quasi in maniera definitiva, il posto da titolare. Non è un buon momento per Dusan Vlahovic, che magari spera di giocare martedì sera in Champions League nella prima gara contro il Psv che vale una grossa fetta di stagione. Ma intanto continua a mandare segnali.

E fa polemica, magari sperava anche di non essere ripreso, ma è successo. Il classe 2000 serbo è stato pizzicato dalle telecamere di Dazn mentre commentava, non in maniera così gentile, il lavoro che in campo stava facendo il compagno di squadra Gatti.

Vlahovic: è esplosa la polemica