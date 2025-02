Thiago Motta vuole allenarlo ancora: colpo in estate

Idee chiare per la Juventus per quello che riguarda il mercato estivo con i bianconeri che sono pronti a chiudere un colpo per accontentare Thiago Motta.

La vittoria sul Como, non senza polemiche, ha permesso alla Juventus di fare un salto in avanti in classifica e tenersi attaccata al treno che vale la qualificazione alla prossima Champions League.

Thiago Motta e Cristiano Giuntoli sono costantemente in contatto per cercare di individuare i possibili colpi in vista della prossima stagione e, nelle ultime ore, si fa forte in casa bianconera un nome che porta ad un pallino del tecnico italo-brasiliano. Come accaduto con Calafiori durante la scorsa estate, la Juventus vuole provare ad affondare il colpo in casa Bologna per cercare di portare a Torino un giocatore che è stato già allenato da Thiago Motta durante la fantastica stagione dei rossoblu che ha portato gli emiliani a centrare la qualificazione in Champions League.

Calciomercato, lo ha chiesto Thiago Motta: può arrivare il suo pupillo

La Juventus si sarebbe iscritta alla corsa per Santiago Castro, giovane attaccante del Bologna che sta facendo bene alla corte di Vincenzo Italiano e che Thiago Motta ha avuto a disposizione durante la seconda parte della scorsa stagione.

Il centravanti argentino si sta mettendo in mostra con la maglia del Bologna risultando spesso decisivo per la squadra rossoblu come accaduto nei quarti di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Classe 2004, Castro sta facendo bene sia in fase realizzativa che nella costruzione del gioco ed ha attirato le attenzioni di molte big, italiane e non, pronte a fare un tentativo in vista della prossima estate.

L’Inter appare una delle società maggiormente interessate al cartellino del giovane centravanti ma la Juventus, conscia di cedere Dusan Vlahovic durante la prossima estate, sa di dover trovare un nuovo attaccante sul mercato. L’intenzione dei bianconeri è quella di provare a confermare Kolo Muani dal PSG in vista della prossima stagione e, contestualmente, inserire un attaccante giovane ma già pronto che possa alternarsi con il francese.

L’idea del Bologna è però quella di far proseguire il percorso di crescita di Santiago Castro ancora sotto le due torri almeno per un’altra stagione con la volontà di far alzare ulteriormente la quotazione del suo cartellino che per il momento si aggira intorno ai 40 milioni di euro. La speranza dei rossoblu è che il numero 9 possa definitivamente esplodere durante il prossimo campionato attirando tutte le big europee.