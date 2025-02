Occhio Juve, il gioiello in prestito può finire al Milan

Si accende già il calciomercato in vista della prossima estate con la Juventus che rischia di veder sfuggire un giovane gioiello finito nel mirino del Milan.

Juventus e Milan hanno cambiato molto durante l’ultima sessione di trattative invernale con i due club pronti a operare ancora in maniera massiccia in vista della prossima estate.

Sono diversi i calciatori che sono finiti sul taccuino di entrambe le squadre, spesso coinvolte in trattative che le hanno viste protagoniste di sfide per assicurarsi nuovi rinforzi. Durante la prossima estate potrebbe esserci un nuovo intreccio nelle strade di mercato di Juventus e Milan con i rossoneri che hanno l’intenzione di provare a prendere un gioiello ora in prestito alla squadra di Thiago Motta. Un’operazione non semplice ma che rischia di lasciare la Juve con un pugno di mosche in mano.

Calciomercato, il Milan prova a soffiare il talento alla Juve

Il Milan sta seguendo con attenzione l’evoluzione della situazione legata a Francisco Conceicao, figlio di Sergio, che al momento è in prestito alla Juventus. I bianconeri hanno un accordo verbale con il Porto per il riscatto del giocatore per una somma intorno ai 30 milioni di euro ma non c’è un vero e proprio diritto di riscatto.

La Juventus ha tutta l’intenzione di trattenere l’ala in rosa anche in ottica futura considerato anche il fatto che sono stati investiti circa 10 milioni di euro per il suo prestito di un anno ma il Porto non aspetterà troppo a lungo prima di prendere una decisione diversa rispetto al cartellino del classe 2002. Il Milan, segue con attenzione la situazione con Sergio Conceicao che sarebbe felice di avere ancora a disposizione il figlio in rosa.

L’allenatore del Milan ha allenato suo figlio al Porto facendo esplodere definitivamente il talento dell’esterno bianconero ed avrebbe inserito il suo nome nella lista di giocatori che potrebbero andare a migliorare l’organico a sua disposizione. Molto però dipenderà da quello che sarà il futuro di Joao Felix, attaccante passato in prestito al Milan nei giorni scorsi che i rossoneri dovranno provare a trattenere andando a trattare con il Chelsea.

Se non dovessero aprirsi degli spiragli per la permanenza dell’ex Barcellona in rossonero, il Milan potrebbe provare ad investire un’importante somma per il figlio del proprio allenatore mettendo in difficoltà la Juve che rischia di perdere il giocatore dopo un solo anno.