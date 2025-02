Rescinde con la Juve, tifosi bianconeri a bocca aperta

La Juventus ha pianificato un’altra operazione. Si lavora alla rescissione del contratto: l’addio, ormai, è una pura formalità.

Conclusa una sessione invernale del mercato quanto mai ricca di colpi tesi a sanare le criticità emerse negli scorsi mesi e tagliare gli elementi del gruppo poco graditi a Thiago Motta, la Juventus si è subito rimessa al lavoro al fine di pianificare le prossime operazioni. Diversi gli acquisti in cantiere, a cui faranno da contraltare altrettanti addii. Uno di questi, in particolare, avverrà attraverso la rescissione del contratto attualmente in vigore.

A salutare la compagnia sarà Arek Milik, rimasto costantemente ai margini a causa del grave infortunio rimediato al menisco ad inizio giugno. Il 30enne polacco, nei giorni successivi, si è operato saltando gli Europei e la prima parte della preparazione estiva con la speranza di rientrare poi tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre. La fumata bianca tanto attesa dall’attaccante e da Motta, però, non è mai giunta. I tempi di recupero si sono dilatati a dismisura, obbligando la Vecchia Signora ad affrontare le varie competizioni con il solo Dusan Vlahovic nel ruolo di attaccante centrale.

Il rientro sembrava previsto a gennaio tuttavia il personale calvario vissuto da Milik è proseguito, al punto da rendere imprescindibile l’acquisto di un nuovo centravanti di comprovata qualità. Alla fine la scelta del direttore sportivo Cristiano Giuntoli è ricaduta su Randal Kolo Muani, prelevato dal PSG in prestito secco ed ambientatosi subito nel migliore dei modi in Italia come testimoniato dalle 5 reti realizzate in 3 gare in Serie A.

Mercato Juventus, si lavora alla rescissione: l’addio è certo

Il manager, in questi giorni, ha cominciato ad elaborare la strategia da seguire al fine di acquistarlo a titolo definitivo. l’idea, in particolare, è quella di proporre al Paris Saint Germain un nuovo prestito con diritto di riscatto che si tramuterà in obbligo al verificarsi di determinate condizioni facendo leva sulla volontà del 26enne di non tornare a Parigi e sfruttando i fondi derivanti dalla cessione di Vlahovic (nel mirino di Chelsea ed Arsenal). Oltre al serbo, ad abbandonare la Juve sarà anche lo stesso Milik, escluso dal prossimo progetto tecnico di Motta.

L’ex Napoli e Marsiglia è legato ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2026 tuttavia la separazione tra le parti andrà in scena già al termine dell’attuale stagione. Andranno sistemati tutti i dettagli e i termini della buonuscita. La strada, però, intanto è stata tracciata. Milik è fuori dai piani della Juve.