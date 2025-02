Bomba Juventus: incontro con Zidane. Scelto l’erede di Motta

Bomba Juventus, incontro con Zidane a Torino. I bianconeri hanno scelto l’erede di Thiago Motta. Rivelazione clamorosa. Ecco cosa è successo

Zinedine Zidane alla Juventus. Non è questa la prima volta che raccontiamo una cosa del genere. Nel corso degli ultimi anni più volte il tecnico francese, fermo da quando ha lasciato il Real Madrid dopo aver vinto tre Champions League, è stato accostato alla panchina bianconera.

Ma non solo: il suo nome è stato quasi sempre messo in mezzo quando una panchina delle big europee si è ritrovata scoperta. Alla fine, per il momento, non è mai andato da nessuna parte anche perché si è sempre detto che lo stesso aspettasse l’addio di Deschamps alla Francia per prenderne il posto. Ma chissà, adesso si sarà anche stancato di aspettare e avrebbe deciso di ascoltare le varie proposte. In questo senso è clamorosa la rivelazione che, calciomercato.it, ha fatto in queste ore.

Bomba Juventus: incontro Giuntoli-Zidane

“Blitz a Torino di Zinedine Zidane. Incontro informale con il dt Cristiano Giuntoli. Per ora Thiago Motta non è a rischio, ma resta sotto esame fino a fine stagione. Zizou tra i principali candidati a Ct della Francia dopo Deschamps”. Questa la notizia bomba che il sito specializzato nelle operazioni di mercato ha dato nelle ultime ore. Una rivelazione davvero clamorosa.

Dalle parole, quindi, si starebbe passando ai fatti. Nel merito è anche da ricordare quello che è successo un paio di settimane fa quando l’Equipe, uno dei più importanti quotidiani sportivi del mondo, ha messo nero su bianco di un incontro tra la Juve e Xavi per capire la disponibilità dell’ex Barcellona di accomodarsi a Torino il prossimo anno. Insomma, dentro la Continassa si guarda al futuro. E che futuro sarebbe con Zidane…