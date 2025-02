Altro che Yildiz, ecco chi è il nuovo fenomeno della Juventus

La Juventus è in ottime mani, il club ha trovato un nuovo fenomeno: non è Yildiz, che sorpresa per i tifosi bianconeri

C’è molto da sorridere in casa Juventus, guardando al futuro. Nonostante la stagione non stia andando esattamente come sperato, con Thiago Motta incapace di riuscire a incidere fin da subito al punto da far entrare la squadra nella lotta scudetto, il progetto va avanti con alti e bassi, ma con la consapevolezza di avere delle basi solide su cui costruire i futuri successi. E non solo grazie a un campione straordinario come Kenan Yildiz.

Il numero 10 bianconero è, in un certo senso, lo specchio di questa Juventus mottiana. Un giocatore dal talento straordinario, capace di partite impeccabili, di momenti di pura classe, ma ancora poco continuo, a tratti disordinato, forse non del tutto consapevole del suo potenziale, proprio come la squadra bianconera, in alcuni momenti dominante ma poco continua nelle prestazioni e nei risultati.

Considerando che è un classe 2005, il turco ha tutto per poter esplodere definitivamente nei prossimi anni, imponendosi come un autentico trascinatore per la Juve di Motta in Italia e in Europa. La sensazione, però, è che nella rosa bianconera ci sia un giocatore forse ancora più incisivo di Yildiz, un’autentica rivelazione in grado di lasciare a bocca aperta anche i più scettici. Ed è lui il talento su cui, per qualcuno, bisognerebbe davvero puntare per il futuro.

Svolta in casa Juventus, altro che Yildiz: il vero talento bianconero è un altro

Con un bottino di 6 gol e 5 assist tra tutte le competizioni, in 35 presenze, Yildiz è sicuramente uno dei grandi protagonisti di questa stagione juventina. Anche se, sopratutto per questioni tattiche, non è riuscito a incidere sempre, il campione turco ha dimostrato di avere i numeri per poter diventare un grande numero 10.

Se su di lui si avevano comunque pochi dubbi, tante incertezze in più erano riposte in un altro giovane talento bianconero, un uragano che ha spazzato via tutto e tutti, sorprendendo i più scettici e diventando probabilmente il vero campione su cui la Juventus dovrebbe costruire il proprio futuro.

Più grande di Yildiz di poco più di un anno, Samuel Mbangula ha impiegato più tempo per arrivare in Serie A e farsi conoscere, ma in questo momento sembra davvero una delle armi in più della squadra di Motta. E lo confermano i numeri: 4 gol e 4 assist in tutte le competizioni, in 25 apparizioni, quasi mai dal primo minuto, fanno ben capire quanto il belga sia davvero in grado di incidere sulle partite.

Anche per questo motivo c’è chi è convinto che sia lui il vero talento su cui puntare per il futuro, come affermato su Twitter/X da Graziano Carugo Campi: “Se solo Mbangula avesse la pubblicità di cui può godere Yildiz… Sono sicuramente diversi, entrambi efficaci ma in maniera differente. Non vedo però tutta questa differenza nel loro rendimento, considerando che Samuel ha giocato un terzo dei minuti del numero 10“. Un discorso che non sembra fare una piega e che fa riflettere molti tifosi della Vecchia Signora.