Nuovo affare tra Juve e Barcellona: si chiude a 15 milioni

Juve e Barcellona ancora protagoniste sul mercato, nuovo affare in vista tra i due club: 15 milioni di euro la cifra per la fumata bianca

Il grande gioco del calciomercato, come sempre, vive di rumours e trattative che si sviluppano in maniera costante lungo tutto l’anno e non solamente quando le finestre di trasferimenti sono ufficialmente aperte. Molto lo fanno anche, come abbiamo visto pure di recente, le sinergie tra club e i rapporti, che possono agevolare la nascita di grandi affari in grado di far collimare interessi differenti.

Ci sono rapporti ottimali ad esempio tra Juve e Barcellona, le cui strade si sono intrecciate spesso in passato. Basti pensare a quanto avvenuto nell’estate del 2020, con la maxi operazione che portò Arthur a Torino e Pjanic in Catalogna. Un affare che per la verità, a conti fatti, fece parlare di sé soprattutto in materia contabile, mettendo a posto i conti di ambedue le società, dato che i due giocatori, a maglie invertite, hanno vissuto una esperienza molto deludente.

Ancora Juve e Barcellona protagoniste di recente, con i bianconeri che a gennaio avevano tentato di tutto per acquistare Araujo dai blaugrana. Il club catalano però, alla fine, ha blindato il difensore uruguagio con il rinnovo di contratto, anche per la stretta necessità di averlo ancora a disposizione visti gli infortuni in retroguardia. Non è detto, comunque, che la Juve non possa riprovarci tra qualche mese per il centrale. Ma intanto, starebbe nascendo un nuovo asse tra Torino e la Spagna. Occhio all’affare da 15 milioni di euro.

Juve, il Barcellona vuole McKennie per la prossima stagione

Questa volta, sono gli spagnoli che guardano tra le fila della Juventus. Pensando a Weston McKennie come rinforzo estivo.

Lungo tutto il suo percorso in bianconero, lo statunitense è stato messo più volte in discussione, trovando però sempre spazio in rosa per la sua abnegazione e la sua duttilità. Fattori, questi ultimi, che ne stanno facendo a sorpresa un inamovibile anche nella squadra di Thiago Motta. E che non passano inosservati per i catalani allenati da Flick, cui un jolly di centrocampo farebbe davvero comodo. In Spagna, il portale ‘Fichajes.net’ riferisce dell’interesse del Barça, che potrebbe convincere la Juventus con una proposta di 15 milioni, anche se a Torino stanno ancora riflettendo sull’opportunità di rinnovare il contratto dell’americano.