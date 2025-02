Vlahovic sedotto e abbandonato: sorpresa Juve, nuovo bomber choc

Vlahovic sedotto e abbandonato. La Juventus è colta di sorpresa per il cambio di obiettivo. Nuovo bomber choc e Giuntoli potrebbe finire nei guai

La storia tra la Juventus e Dusan Vlahovic è oggettivamente destinata a finire alla fine di questa stagione. Thiago Motta ormai lo ha relegato in panchina e ha deciso di puntare tutto su Kolo Muani che lo sta ringraziando alla grande. E Giuntoli, abbiamo capito, farà di tutto per trovare l’accordo con il Psg per tenerlo.

Magari puntando, anche, sulla cessione del centravanti serbo che non sembra essere nemmeno felice in questo momento. E chi potrebbe esserlo giocando così poco? Nessuno, figuriamoci un giocatore che vorrebbe spaccare il mondo e dimostrare di meritarsi i 12milioni di euro d’ingaggio che prende ogni anni. Dusan è il più pagato della Serie A ma al momento non è che abbia fatto vedere molto. E questo, forse, ha convinto anche le squadre che lo hanno cercato, anche con insistenza nel corso degli anni, a mollare forse la presa.

Vlahovic sedotto e abbandonato: dalla Premier cambiano obiettivo

Come sappiamo, sia Arsenal che Manchester United hanno cercato Dusan negli anni passati. Soprattutto i Gunners, sin da quando il serbo era alla Fiorentina, lo volevano. Poi la Juve è arrivata, ha pagato la cifra richiesta dai Viola e ha portato a casa il risultato. Arteta però non lo ha mai perso di vista, e a gennaio, soprattutto perché tutti i suoi attaccanti si sono rotti, ha fatto un altro tentativo. Non è andato a buon fine e secondo quanto scritto da caughtoffside.com, da quelle parti si sono un po’ stancati.

E anche il Manchester United, pure per via delle prestazioni di Vlahovic, non pare essere convinto del possibile investimento. Quindi le attenzioni delle due big della Premier League si sarebbero spostate su un altro attaccante della A: quel Retegui dell’Atalanta, capocannoniere del campionato, che non smette di essere decisivo. Sarebbero pronte delle offerte economicamente irrinunciabili per convincere la Dea a cederlo. E in questo modo Dusan avrebbe un’opzione in meno per l’anno prossimo. Con Giuntoli che senza quei soldi non potrebbe forse chiudere l’affare Kolo Muani. O Osimhen.