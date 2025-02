Affare pazzesco Vlahovic-Lautaro: tifosi senza parole

Vlahovic e Lautaro Martinez, il doppio affare è decisamente clamoroso: Inter e Juve al tavolo delle trattative, ecco cosa succede

Il campo parla di una Juventus che sta facendo di tutto per recuperare il terreno perso nei primi mesi della nuova era Thiago Motta. Lo Scudetto sembra ormai un affare a due: Inter e Napoli, almeno per quest’anno, si giocheranno il tricolore da qui ai prossimi mesi.

D’altro canto un tema che accomuna Inter e Juventus, in ottica futura, non può non essere il calciomercato. Occhio a Dusan Vlahovic e Lautaro Martinez che, già in passato, hanno dimostrato di essere apprezzati da diverse grandi squadre europee. Quella dell’estate 2025 potrebbe essere l’opportunità giusta per dire addio alla Serie A.

La prossima estate, quando in tanti cambieranno casacca, proprio Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic potrebbero ritrovarsi al centro dell’attenzione mediatica. E adesso Inter e Juventus possono iniziare a pianificare quella che, a conti fatti, rischierebbe di essere una cessione a dir poco clamorosa.

Vlahovic-Lautaro, operazione choc: ecco l’offerta

‘Fichajes.net’, portale spagnolo particolarmente informato sulle vicende di calciomercato internazionale, parla di come sia Lautaro Martinez che Dusan Vlahovic siano finiti al centro di un fortissimo interesse di un club che – a conti fatti – è pronto ad un grandissimo colpo in vista dell’estate.

Si parla dell’Arsenal, con Mikel Arteta che da qui a fine stagione si ritroverà a fare di necessità virtù in attacco. Il grave infortunio di Gabriel Jesus è stato recentemente seguito pure da quello di Havertz: una doppia tegola che lascia i ‘Gunners’ decisamente scoperti in avanti. Avendo deciso di non intervenire durante la sessione invernale di mercato, a gennaio, la società londinese è già proiettata all’estate: sono 4 i profili caldi che Arteta ha cerchiato in rosso. Al di là di Sesko e Cunha, rispettivamente di proprietà di Lipsia e Wolverhampton, occhio anche agli ‘italiani’.

Perché ad Arteta Dusan Vlahovic piace da anni, da molto prima che il 24enne serbo decidesse di lasciare la Fiorentina per la Juventus: l’Arsenal, già in quel caso, era in lizza per accoglierlo in Premier League. L’attaccante della Juventus, con l’arrivo di Kolo Muani e il rinnovo oltre il 2026 che pare virtualmente sfumato, è quindi destinato a fare le valigie. Potrebbe essere un’ottima opzione per Arteta.

Attenzione, però, anche a Lautaro Martinez. Quella legata al ‘Toro’ sarebbe certamente l’operazione più complessa, sia per i costi che per il contratto dell’argentino ancora lontanissimo dalla scadenza, ferma al 2029. Inter e Juventus, però, dovranno stare attente: davanti ad una grande offerta non è escluso un clamoroso colpo di scena durante l’estate 2025.