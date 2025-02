Del Piero di nuovo alla Juve: l’annuncio fa sognare i tifosi

Del Piero di nuovo alla Juventus: annuncio clamoroso del nuovo socio di minoranza dei bianconeri. Ecco le parole che fanno sognare i tifosi

Ieri la vittoria contro l’Inter che ha permesso alla squadra di Motta di riprendere il quarto posto in classifica in coabitazione con la Lazio. Oggi le parole su Alessandro Del Piero che fanno sognare i tifosi della Juventus.

La settimana è iniziata con il piede giusto per la Juventus e i suoi tifosi. Che, come sappiamo, sono molto attenti non solo per quello che succede dentro la squadra di Motta, ma anche per quelle che sono le notizie che, nel corso degli ultimi giorni, sono arrivate sotto l’aspetto societario. Nel club infatti è entrata Tether, la più grande azienda nel settore degli asset digitali, che ha comunicato di aver acquisito una partecipazione di minoranza nella Juventus. Si tratta di circa il 5% del club bianconero.

Del Piero torna alla Juventus: l’annuncio di Ardoino

Ma il progetto a quanto pare è di ampia portata, stando alle parole dell’amministratore delegato dell’azienda in questione che ha parlato al Corriere della Sera. Parole che lasciano a bocca aperta i tifosi della Juventus e lasciano soprattutto spazio a quello che potrebbe essere un clamoroso ritorno in bianconero.

Così infatti ha parlato Paolo Ardoino: “Siamo tifosi e abbiamo la capacità finanziaria per sostenere la Juve nei prossimi 2000 anni. Vorremmo aiutare la dirigenza, chiedendo se sarà poi necessario acquisire una quota maggiore. Ma dietro non c’è alcun piano machiavellico”. E poi le parole sulla squadra che sono quelle che hanno fatto maggiore rumore nel corso delle ultime ore: “Motta mi sembra una persona estremamente capace: può fare meglio, come tutti, ma è un allenatore con capacità incredibili. Giocatore preferito? Sarò scontato, ma dico Del Piero”. E chissà se magari un giorno Alessandro non riuscisse realmente a tornare in quello che è stato il suo grande amore. Sarebbe davvero un sogno per tutti.