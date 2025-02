Bruciati 100 milioni: bomba Tonali-Juve

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno bruciato 100milioni di euro. E solamente in un modo possono riportare in Italia Tonali. La situazione

Dolorosissima. Imprevedibile, inaspettata. Ma assolutamente meritata. La Juventus è uscita dalla Champions League e adesso si lecca le ferite. Una sconfitta dura da digerire che ha messo seriamente in discussione il futuro di Thiago Motta.

Il tecnico si gioca la conferma e ha un solo modo, forse, per rimanere in sella anche il prossimo anno. E l’unico modo lo conosciamo tutti: chiudere il campionato tra le prima quattro e qualificarsi per la prossima Champions League. Altra via non ce n’è. Perché senza quei soldi, quegli introiti che potrebbero arrivare dalla massima competizione europea, le casse perderebbero così tanto che sarebbe impossibile fare mercato in entrata.

Calciomercato Juventus: ecco come arriva Tonali

“Detto del grande clima di delusione nei confronti di Koopmeiners e dell’ormai bandiera bianca (quasi) sventolata sull’illusione Douglas Luiz, la sensazione è che i 100 milioni investiti sui due giocatori perno del centrocampo siano bruciati. La Champions League è vitale anche per potersi garantire un nuovo capitolo in grado di dare la svolta al reparto”. Questo è il commento del giornalista Dario Pellegrini sulla questione. Che poi svela qual è l’identikit.

“Nella figura di Tonali. La Juve vuole provare a riportarlo in Italia. A ogni modo, la sensazione è di un nuova rivoluzione che non guarderà in faccia nessun calciatore“. Quindi dentro la Juventus in questo modo stanno volando letteralmente gli stracci. E non potrebbe essere altrimenti dopo una situazione del genere. Contro un Psv nettamente inferiore alla formazione di Motta, i bianconeri nel corso della partita di ritorno non hanno mai dato l’impressione di poter riuscire a passare il turno. Sempre, o quasi, in balia di un avversario che ci ha messo maggiore voglia, maggiore cattiveria, e che ha vinto praticamente tutti i contrasti. Evidente che per chiudere tra le prime quattro servirà una squadra diversa da quella che abbiamo visto due giorni fa.