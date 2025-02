Fallimento Juve, annuncio terribile: tifosi sconcertati

La Juventus sta vivendo un momento molto complicato dopo la cocente eliminazione dalla Champions: si parla già di fallimento.

La delusione per l’eliminazione dalla Champions League è molto difficile da smaltire in casa Juve. La prestazione dei bianconeri a Eindhoven è stata davvero molto brutta: il PSV nel secondo tempo ha schiacciato i bianconeri e ha di fatto meritato la qualificazione, mettendo a nudo tanti problemi che la truppa di Motta si porta dietro praticamente dall’inizio della stagione.

L’uscita dalla Champions a febbraio è una batosta molto pesante anche in termini economici: l’approdo agli ottavi avrebbe infatti garantito 11 milioni di euro nelle casse bianconere. Ma anche il progetto sportivo è in discussione, dato che in campionato la Juve è soltanto quarta dopo aver speso tanti milioni sul mercato per rinforzare la rosa.

Ecco perché sul web sta crescendo il fronte di coloro che chiedono l’esonero di Thiago Motta. Molti tifosi credono che il percorso iniziato con l’ex allenatore del Bologna non stia dando i frutti sperati e pertanto sia arrivato il momento di cambiare. Altri, però, fanno notare come negli ultimi anni cambiare allenatore non abbia prodotto chissà quali benefici e che forse è da ripensare l’intero organigramma societario.

Fallimento Juve: arriva la sentenza, non ci sono più dubbi

La pensa così anche il giornalista Fabio Ravezzani, che ancora una volta non le manda a dire e prende di mira l’intero mondo Juve per i risultati fin qui raggiunti in questa stagione. In un post pubblicato su X, infatti, Ravezzani afferma chiaramente che i bianconeri hanno speso moltissimo sul mercato e hanno scelto di puntare sul ‘giochista’ Motta per ritrovarsi a febbraio fuori dalla Champions e in ritardo di dieci punti dal Napoli capolista della Serie A.

E non è tutto, perché Ravezzani ricorda anche come la Juve sia uscita malamente dalla Supercoppa, facendosi rimontare in semifinale dal Milan di Conceicao. Risultati, chiarisce il giornalista, che oggi definirebbero la stagione della Juventus come fallimentare. Cosa serve per riuscire quantomeno a salvarla? Ravezzani non ha dubbi: “Ora obbligatori il quarto posto e almeno la finale di Coppa Italia“, afferma il giornalista e conduttore nel suo post su X.

L’impressione è che anche in società il lavoro di Motta verrà valutato in base a questi obiettivi. Se la Juve non dovesse riuscire a centrare la qualificazione in Champions la separazione con l’ex tecnico del Bologna diventerebbe un’ipotesi molto concreta.