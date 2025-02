Giuntoli anticipa tutti: 6 milioni subito, 45 entro il 2026

La Juventus progetta la prossima mossa di mercato. Pronti 6 milioni e poi altri 45 nel 2026: la strategia del manager bianconero.

Sfumata la Champions League, la Juventus si trova ora costretta a rivedere le proprie strategie di mercato. Il club sperava di battere il PSV Eindhoven nel playoff così da incamerare gli 11 milioni in palio e andare avanti nel torneo, in modo tale da incamerare poi ulteriori fondi. L’eliminazione patita per mano degli olandesi, invece, obbligherà la dirigenza a riflettere e ad affidarsi soprattutto sull’autosostentamento. Tradotto: andranno fatte delle cessioni per finanziare i prossimi colpi in entrata.

Due, in particolare, gli indiziati a partire. Il primo è Dusan Vlahovic, scivolato indietro nelle gerarchie di Thiago Motta e in scadenza il 30 giugno 2026. La trattativa relativa al rinnovo si trova su un binario morto e, salvo sorprese, le parti si diranno addio al termine dell’attuale stagione. Già esposto in vetrina, intanto, il prezzo del cartellino: il direttore sportivo Cristiano Giuntoli chiederà una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni per lasciar partire il centravanti, seguito con particolare attenzione dall’Arsenal e dal Chelsea.

Possibile, inoltre, l’addio di Kenan Yildiz nel caso in cui la Vecchia Signora non dovesse riuscire a difendere l’attuale quarto posto in campionato. L’agente Jorge Mendes, di recente, ha incontrato i genitori del turco allo scopo di convincerli a passare nella sua scuderia e gettare le basi di un trasferimento del numero 10 bianconero in Premier League. Giuntoli vorrebbe evitare di sacrificarlo ma, come detto, dipenderà tutto dal piazzamento che otterrà Motta in Serie A.

Mercato Juventus, Giuntoli al lavoro: 45 milioni nel 2026

Con le risorse a disposizione, il manager cercherà di trattenere a Torino Randal Kolo Muani alla luce del suo ottimo impatto nel calcio italiano. Il 26enne francese, prelevato a titolo temporaneo dal PSG, si è imposto subito nella nuova realtà mettendo a referto 5 reti in 4 partite più l’assist per Francisco Conceicao nel match vinto ai danni dell’Inter. Giuntoli ed il Paris Saint Germain, in queste ore, hanno ricominciato ad interloquire in maniera intensa al punto da sottoscrivere un accordo di massima.

L’intesa, stando a quanto riportato su ‘X’ dal giornalista Paolo Bargiggia, è stata trovata sulla base di un altro prestito oneroso (6 milioni) accompagnato dall’obbligo di riscatto nel 2026 fissato a 45 milioni. Restano da sistemare alcuni dettagli tuttavia la strada appare tracciata. Kolo Muani non vuole tornare a Parigi e spinge affinché l’operazione vada in porto. La Juve, dal canto suo, resta fiduciosa ma, come detto, per tagliare il traguardo sarà necessario effettuare qualche taglio. Work in progress.