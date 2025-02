Tolta la penalizzazione, arriva la multa: come la Juventus

Non solo la Juventus: anche per un altro club del massimo campionato italiano niente penalizzazione ma arriva la multa

La corsa della Juventus in Champions League è terminata ma la stagione della ‘Vecchia Signora’ non è ancora finita. Per quanto il colpo della prematura e inopinata eliminazione dalla ‘Coppa dalle grandi orecchie’ per mano del Psv Eindhoven sia di quelli difficili da assorbire, i bianconeri devono gettarselo alle spalle in quanto c’è un traguardo da tagliare assolutamente.

Thiago Motta e i suoi ragazzi, infatti, non possono non centrare quel quarto posto che vuol dire accesso alla prossima edizione della Champions League. In caso contrario la stagione dell’esordio sulla panchina bianconera del tecnico italo-brasiliano verrebbe rubricata alla voce ‘fallimento’.

D’altra parte, come altrimenti definire una stagione senza titoli e senza il minimo sindacale della qualificazione Champions a fronte degli oltre 200 milioni di euro investiti sul mercato? Non si può come non si può gonfiare le plusvalenze senza finire tra le maglie della giustizia sportiva e ordinaria. Ne sa qualcosa proprio la ‘Vecchia Signora’ e ora ne è consapevole anche un’altra big della Serie A.

Plusvalenze Napoli, Carugo Campi: “Multa sì, penalizzazione no”

Si infiamma la lotta per la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea con 6 squadre in lizza (al momento) per tre posti e con il Milan (ko per mano del Feyenoord nel playoff di Champions League) e la Juventus che non possono permettersi di fallire tale obiettivo.

Ma anche il duello per lo scudetto tra il Napoli e l’Inter si sa sempre più serrato e non solo per quello che succede sul manto erboso. Infatti, la Procura della Repubblica di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per il suo braccio destro, Andrea Chiavelli, e per lo stesso club azzurro per falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021.

Al centro del procedimento presunte plusvalenze fittizie nell’ambito delle operazioni di mercato che hanno portato all’ombra del Vesuvio Kostas Manolas e Victor Osimhen. Ebbene, gli utenti dei social network si dividono tra chi invoca una penalizzazione per il club partenopeo e chi sottolinea che il Napoli, essendo già stato giudicato e assolto nell’aprile del 2022, in ossequio al brocardo ‘ne bis in idem‘ (non si può essere giudicati due volte per lo stesso reato), non rischia nulla.

Sulla questione è intervenuto, con un post su ‘X’, anche il noto opinionista Graziano Carugo Campi: “Nel caso del Napoli mi pare evidente che i giocatori andati a Lille siano stati ipervalutati, con l’ok del club francese. E’ chiaro che Osimhen ha cambiato le sorti sportive del Napoli. Resto della stessa idea che avevo per la Juve: una multa è meritata, una penalizzazione no“.

Insomma, anche per Carugo Campi non sussistono i presupposti giuridici per una penalizzazione del Napoli. Sarà così? Ai posteri, pardon, al giudice, per la precisione, al Gup del Tribunale capitolino, l’ardua sentenza.