Addio sconcertante alla Juve: un big se ne va in Premier

La Juventus si prepara a sacrificare un proprio top player. Un big bianconero se ne va in Premier: aumentano le pretendenti.

Sfumata la Supercoppa Italiana e la Champions League, la Juventus nella parte conclusiva della stagione si concentrerà sul campionato e sulla Coppa Italia. Per le finanze del club, in particolare, si preannuncia fondamentale il raggiungimento del quarto posto: nel caso in cui Thiago Motta dovesse fallire la qualificazione alla prossima edizione del torneo continentale, il club sarebbe infatti costretto ad effettuare numerose cessioni per far quadrare i conti ed avere le risorse necessarie per i successivi colpi in entrata.

Tanti gli elementi dell’attuale destinati all’addio senza Champions: in primis Kenan Yildiz divenuto, come riportato su ‘X’ dal giornalista Ekrem Konur, l’oggetto del desiderio di mezza Premier League. Il 19enne turco, autore di 6 gol e 5 assist in 37 apparizioni complessive, piace in particolar modo al Liverpool e al Chelsea. Vivo, inoltre, l’interesse mostrato dalle due squadre di Manchester, lo United ed il City (entrambe intenzionate a varare una rivoluzione in estate). Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, dal canto suo, vorrebbe trattenerlo in modo tale da renderlo sempre di più il simbolo del nuovo corso bianconero.

Al tempo stesso, però, il manager è consapevole del fatto che riuscire a centrare l’obiettivo e respinger le avances delle inglesi si preannuncia complicato, soprattutto se la Vecchia Signora non riuscisse ad accedere al girone unico della competizione. Il futuro del numero 10, scivolato indietro di recente nelle gerarchie di Motta, dipenderà quindi dai risultati che la Juve otterrà in Serie A.

Mercato Juventus, il big andrà via: lo vuole la Premier League

La cessione di Yildiz, da una parte, impoverirebbe la rosa dal punto di vista qualitativo ma, al tempo stesso, consentirebbe a Giuntoli di incamerare risorse fresche da reinvestire (almeno 80 milioni) e iscrivere a bilancio una preziosa plusvalenza. Possibile, inoltre, la separazione da Andrea Cambiaso tuttora nel mirino del Manchester City che già a gennaio aveva cercato di prenderlo.

La lista dei partenti, infine, comprende il nome di Dusan Vlahovic il cui contratto scade il 30 giugno 2026. La trattativa relativa al rinnovo è finita su un binario morto: le parti si sarebbero dovute incontrare nel periodo di Natale salvo poi rinviare il meeting in questione in primavera. La fumata bianca, intanto, resta distante: il motivo è da ricercare nel fatto che il serbo, nell’annata 25-26, percepirà uno stipendio di 12 milioni a cui non intende rinunciare. Work in progress. La Juve viaggia verso l’ennesima rivoluzione.