Juventus fatta fuori, lo sgambetto che fa infuriare Giuntoli

La Juventus deve fare i conti con una vera e propria beffa: Giuntoli non se l’aspettava proprio, l’obiettivo sfuma definitivamente.

La Juve è riuscita a rialzare subito la testa dopo la cocente eliminazione in Champions League. I bianconeri sono tornati da Cagliari con i tre punti grazie alla rete di Dusan Vlahovic: un risultato molto importante che consente agli uomini di Thiago Motta di portarsi in solitaria al quarto posto e addirittura di ritrovarsi a otto punti dalla vetta.

Il quarto posto resta comunque l’obiettivo minimo per la Juve, assieme alla Coppa Italia. Per il club torinese è troppo importante centrare la qualificazione alla prossima Champions League per continuare l’opera di risanamento dei conti e disporre di un tesoretto per poter affrontare al meglio il calciomercato estivo.

Tuttavia proprio in queste ore è arrivata una notizia che non fa di certo piacere a Cristiano Giuntoli e ai tifosi juventini. Uno degli obiettivi di mercato della Juventus rischia infatti di saltare definitivamente a causa dell’inserimento di una concorrente molto agguerrita. Si tratta del Liverpool, che dopo aver preso dal Valencia il forte portiere Mamardashvili è pronto a strappare al club spagnolo anche un altro talento.

Juventus fatta fuori! Bianconeri beffati, sfuma l’obiettivo

Stiamo parlando di Cristhian Mosquera, classe 2004, centrale difensivo cresciuto nelle giovanili del Valencia e da qualche stagione aggregato alla prima squadra. Quest’anno Mosquera è diventato un titolare inamovibile della squadra allenata da Carlos Corberan: 28 presenze complessive tra Liga e Coppa del Re e una rete messa a segno in campionato.

L’ottimo rendimento del 20enne spagnolo ha richiamato l’attenzione di molti club. In prima fila, stando a quanto riportato dal sito Elgodigital.com, ci sarebbe proprio il Liverpool: i Reds vogliono cautelarsi in caso di partenza di Virgil Van Dijk – che ha il contratto in scadenza a giugno 2025 – e il giovane difensore del Valencia è considerato il gioiello su cui scommettere per il futuro.

Una mossa che spiazza completamente la Juventus. Nello scorso mercato di gennaio i bianconeri avevano mostrato un certo interesse per Mosquera, tanto che si era parlato di un possibile trasferimento a Torino entro la fine della finestra invernale. Alla fine il difensore è rimasto a Valencia: i tifosi speravano in un nuovo assalto bianconero a giugno ma l’inserimento del Liverpool rischia di rovinare i piani di Giuntoli. Il prezzo del giocatore si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro.