“Motta salta a fine stagione”: ecco il nuovo allenatore della Juventus

L’avventura di Thiago Motta sulla panchina bianconera è a titoli di coda: ecco il nuovo allenatore della Juventus

L’avventura della Juventus in Champions League è terminata anzitempo ma la stagione dei bianconeri è tutt’altro che finita. Tra poche ore, per la precisione alle 21.00, gli uomini di Thiago Motta scenderanno in campo, all’Allianz Stadium, contro l’Empoli per il quarto di finale in gara secca di Coppa Italia.

I toscani sono reduci da 4 ko di fila in campionato e nell’ultima sono stati travolti 5-0 dall’Atalanta, tuttavia non vanno sottovalutati. Anche il Psv Eidhoven sulla carta era ampiamente alla portata della “Vecchia Signora” e sappiamo come è andata a finire. E poi la Coppa Italia, di cui i bianconeri sono i detentori, è un obiettivo che di questi tempi dalle parti della Continassa non viene certo snobbato.

Ovviamente per salvare la stagione non basta mettere in bacheca l’ennesima coppa nazionale. La conditio sine qua non è la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Eppure, stando a un noto giornalista, anche con l’accoppiata Coppa Italia-pass per la ‘Coppa dalle grandi orecchie’ verrebbe dato il benservito a Thiago Motta.

Giancarlo Padovan: “Comunque andrà a finire, Motta salterà a fine stagione”

Con un guizzo di un ritrovato Dusan Vlahovic, che ha sfruttato un errore di Yerry Mina, la Juventus ha espugnato la “Unipol Domus Arena” di Cagliari. Quarto successo consecutivo per i bianconeri che attualmente occupano la quarta posizione in classifica, a +2 sulla Lazio.

Non solo. Se il big match, al ‘Maradona’, tra i padroni di casa del Napoli e l’Inter dovesse finire in parità e la ‘Vecchia Signora’ facesse bottino pieno, a domicilio, contro l’Hellas Verona, i bianconeri si porterebbero a 6 lunghezze di distanza dalla vetta.

Una prospettiva, la Juventus che rientra nella bagarre scudetto, che potrebbe dare un nuovo significato alla stagione bianconera e soprattutto indurre a rivedere i giudizi, fin qui non propriamente lusinghieri, sull’operato dell’ex condottiero del Bologna.

Tuttavia, per il noto giornalista Giancarlo Padovan, il futuro sulla panchina bianconera di Thiago Motta è segnato: “Comunque andrà a finire, per me Motta salterà a fine stagione. Non torneranno su Allegri, sarebbe una pazzia. C’è libero Roberto Mancini così come tanti altri. Credo che alla Juve stiano già facendo questi conti”.

Dunque, secondo Padovan, intervenuto a ‘Radio Radio’, la dirigenza della ‘Vecchia Signora’ si starebbe già guardando intorno visto che il tecnico italo-brasiliano verrebbe messo alla porta indipendentemente da come i bianconeri concluderanno la stagione. Del resto, si sa, nel calcio il confine dall’essere considerato un profeta della panchina e l’essere esonerato è molto, molto labile. Staremo a vedere se la profezia dell’ex Direttore della redazione sportiva di ‘7Gold’ si compirà.