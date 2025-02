Bomba Thiago Motta, addio Juve: resta ad una condizione

Arriva una clamorosa novità per quanto riguarda il futuro di Thiago Motta e il suo possibile addio alla Juventus: c’è una condizione specifica per restare

I bianconeri sono in piena lotta per un posto in Champions League e devono tenere a bada la Lazio di Baroni, oltre ad una possibile rimonta del Milan di Sergio Conceiçao. Dopo essere stati eliminati dal PSV, Motta e i giocatori sono finiti sul banco degli imputati.

Di certo le premesse ad inizio stagione erano completamente diverse. La Juventus è la squadra che ha speso di più sul mercato estivo (circa 200 milioni di cartellini) ed è riuscita a strappare al Bologna il tecnico rivelazione della scorsa stagione. Thiago Motta è stato accontentato su diversi aspetti nella costruzione della rosa e anche a gennaio sono arrivati altri giocatori importanti, su tutti Kolo Muani. L’eliminazione con il PSV nel play-off di Champions League è stata una delusione cocente, che ha rimesso tutto in discussione, compresa la posizione dell’allenatore.

La Juve voleva costruire un ciclo a lungo termine con Motta, ma si aspettava qualcosa in più in termini di risultati ma ance di gioco espresso. Centrare almeno il quarto posto il minimo sindacale in questo momento e sotto questo riferimento non si può scendere da qui a maggio.

Le condizioni della Juventus per confermare Thiago Motta: tutti i dettagli

A parlare delle condizioni minime che Thiago Motta deve centrare per essere confermato anche il prossimo anno, è stato anche il giornalista Umberto Zappelloni, intervenuto nella trasmissione di Mediaset Pressing.

“Motta sta iniziando a capire cosa è la Juventus perché se vi ricordate un mese fa aveva detto che la vittoria non era un’ossessione, dopo Cagliari ha detto invece che la vittoria è l’unica cosa che conta“, ha spiegato Zappelloni.

Poi aggiunge: “Ha fatto degli errori, continuerà a farli però incomincia a intravedersi qualcosa di concreto e aver messo insieme i due attaccanti è stato un segnale importante“. La cosa importante per il giornalista è rialzare la testa in questi ultimi mesi: “Se Motta dovesse chiudere a -10 dallo scudetto e vincere la Coppa Italia o arrivare in finale e conquistare un posto in Champions vuol dire che la società fa bene a continuare con lui”. Vedremo se alla fine ci saranno tutte le condizioni per centrare questi obiettivi minimi.