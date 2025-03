È già stato contattato: Giuntoli dimentica Thiago Motta

Il futuro di Thiago Motta è appeso ad un filo, Cristiano Giuntoli ha già avviato i contatti con l’erede: clamorosa idea per la Juve

È stata una vera e propria tragedia dal punto di vista sportivo la sconfitta in Coppa Italia contro l’Empoli, costata a caro prezzo alla Juventus. Ai bianconeri, adesso, non resta che il campionato e la rincorso al quarto posto per il quale la concorrenza è in crescendo da qui a qualche settimana.

Tra i principali responsabili, finito al centro della critica dei tifosi e non solo, vi è ovviamente Thiago Motta. Il tecnico italobrasiliano è arrivato con grandi speranze a Torino, dopo un anno al Bologna nel quale ha scritto la storia, portando i felsinei alla qualificazione in Champions League. E ora alla Juventus, manco a farlo apposta, non resta altro che quello. Perché mancare l’ingresso nella massima competizione europea, in vista della stagione 2025/26, sarebbe un dramma sportivo e non solo.

Anche dal punto di vista economico l’impatto sarebbe forte perché gli introiti derivanti dalla Champions League serviranno a finanziare parte del prossimo mercato estivo. Un mercato nel quale, all’apparenza, Thiago Motta potrebbe ritrovarsi senza panchina. Pare infatti che i vertici bianconeri stiano seriamente valutando la possibilità di un cambio di rotta netto, partendo proprio dall’allenatore che a questo punto potrebbe essere un volto nuovo in quel di Torino ma non in Serie A. C’è una grande idea sul taccuino di Giuntoli.

Juve, post Thiago Motta da urlo: contatti avviati

Il dt della Juventus sembrerebbe, già da un pò, aver virtualmente ‘scaricato’ Thiago Motta, convinto evidentemente di come questa squadra abbia bisogno di altro. E così apre proprio che il dirigente bianconero stia muovendo i primi concreti passi verso il sostituto dell’attuale allenatore della Juventus.

Il prossimo tecnico bianconero potrebbe essere Roberto Mancini, almeno secondo la rivelazione di ‘Enganche‘ su ‘X‘. Pare infatti, per la fonte in questione, che Mancini sia “già stato contattato dalla dirigenza della Juventus”, una frase non lascia spazio ad altre interpretazioni. Dopo aver chiuso la parentesi come Commissario tecnico dell’Arabia Saudita – durata poco più di un anno – il tecnico di Jesi potrebbe quindi essere pronto al ritorno in grande stile, su una delle panchine più prestigiose al mondo: quella della Juventus.

Servirà ancora del tempo per capire il da farsi ma intanto pare proprio che le strade di Thiago Motta e della Juventus siano destinate a separarsi da qui a pochi mesi. Staremo a vedere come si chiuderà l’annata ma orma il dado è tratto. O almeno, così sembra in quel di Torino.