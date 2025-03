Spaccatura Juve, esonero Thiago Motta: decisione già presa

Le parole di Motta fanno emergere una spaccatura nello spogliatoio della Juve: sull’esonero del tecnico è già stata presa una decisione.

L’eliminazione subita dall’Empoli in Coppa Italia ha scatenato un vero e proprio terremoto in casa Juve. Dopo aver dovuto detto addio alla Champions League a causa della brutta prestazione di Eindhoven i bianconeri hanno offerto una prova a dir poco sconcertante in Coppa Italia, subendo tantissimo dai toscani che si erano presentati a Torino in formazione largamente rimaneggiata e venivano da un periodo davvero molto complicato.

L’Empoli avrebbe dovuto chiudere il match già ai regolamentari: gli uomini di D’Aversa hanno poi avuto la meglio ai rigori grazie agli errori di Vlahovic e Yildiz. Nel post-gara le parole di Thiago Motta sono diventate virali: il tecnico ha parlato di “vergogna“, si è assunto le proprie responsabilità ma ha anche preso di mira alcuni suoi giocatori – senza fare nomi – che “pretendono ma non danno”.

Parole che evidenziano chiaramente una spaccatura all’interno dello spogliatoio juventino che non fa presagire nulla di buono per il prosieguo della stagione. La Juve, dopo aver mancato un importante obiettivo come la Coppa Italia, deve necessariamente centrare il quarto posto per non fallire una cruciale qualificazione alla prossima Champions. Lo sa bene anche Thiago Motta, che vede ora vacillare la sua panchina come mai prima d’ora.

Esonero Thiago Motta: tutta la verità, non ci sono più dubbi

Ma quante possibilità ci sono che la Juventus decida di separarsi dal suo allenatore già a stagione in corso? Secondo Giovanni Albanese, giornalista di Sportitalia, è uno scenario molto poco probabile. Albanese, in un post pubblicato sul suo profilo X, spiega che l’ex tecnico del Bologna non è più considerato un intoccabile e che il futuro alla Juve è ora seriamente a rischio.

Tuttavia il club non dovrebbe prendere alcuna decisione prima di fine stagione. Un classico in casa Juve, dove gli esoneri a stagione in corso sono stati davvero pochi nel corso della lunga storia bianconera. Tuttavia sempre Albanese sottolinea come le parole pronunciate da Thiago Motta dopo la clamorosa eliminazione contro l’Empoli aprano “una spaccatura evidente fin da subito“.

I vertici juventini monitoreranno la situazione nelle prossime settimane: Motta dovrà dimostrare di avere in mano lo spogliatoio, ricompattando il gruppo e spingendo tutti a remare verso un solo obiettivo. Se così non sarà l’allontanamento prima della fine della stagione diventerebbe un’ipotesi non più così remota.