Motta sempre più solo, esonero sicuro: “Via a fine stagione”

Motta sempre più solo, ormai l’esonero per molti è sicuro e sono pochi quelli che credono possa riuscire a risalire la china. E intanto impazza la contestazione

Non c’è niente da fare. Ormai i tifosi della Juventus hanno deciso. Thiago Motta deve andare via, subito chiedono molti, altri forse vorrebbero aspettare la fine di questa stagione. Certo, se domani sera la Juventus non dovesse vincere contro il Verona nel posticipo di Serie A, l’esonero potrebbe essere dietro l’angolo.

Non si placano le polemiche attorno al mondo bianconero dopo la delusione di Coppa Italia contro l’Empoli. Una sconfitta troppo brutta per essere vera che difficilmente, per un po’ di tempo, verrà dimenticata. Siamo convinti, anzi, che quella macchia accompagnerà la squadra fino al termine di questa annata perché, è evidente, era uno dei trofei che la Juventus avrebbe davvero potuto portare a casa e invece si ritrova fuori senza nemmeno la possibilità di giocare una finale. Nessuna finale verrà giocata quest’anno. Perché pensare al Mondiale per Club è utopia, con tutti gli squadroni che ci sono.

Esonero Motta: i tifosi sono sicuri

C’è qualcuno, comunque, che è convinto in tutti i casi che Motta sarà out alla fine della stagione. il #Mottaout impazza sui social e ormai è uno dei più popolari soprattutto su X. Una situazione che davvero non era pronosticabile all’inizio della stagione, ma forse anche i “giochisti” hanno capito che l’unica cosa che conta, non solo dentro la Juventus ma in tutti i club è solo vincere. Maggiormente alla Juve, ovvio: ogni gara deve essere affrontata come una finale (o per meglio dire una semifinale viste le legnate che sono arrivate, purtroppo, negli ultimi anni nei vari ultimi atti) e nessuno si può concedere il minimo lusso di sbagliare. In tutto questo c’è anche l’annuncio della curva della Juventus che ha spiegato che la squadra domani sera verrà contestata.

Giuntoli e Motta out grazie — Edoantbel (@EdoardoBellucc7) March 1, 2025

