Yildiz via in prestito: l’annuncio è appena arrivato

Il fantasista bianconero via dalla Juventus in prestito: annuncio clamoroso arrivato poche ore fa che riguarda Kenan Yildiz

In attesa di scendere in campo lunedì sera contro l’Hellas Verona per riscattare la pessima figura sfornata in Coppa Italia, dove l’Empoli è stato capace di eliminare i bianconeri, la Juventus torna anche a pensare al futuro, a programmare le prossime mosse.

Il calciomercato estivo porterà novità di un certo peso, magari anche in panchina dove la permanenza di Thiago Motta è tutto fuorché scontata per la stagione 2025/26. Il tecnico italobrasiliano ha già fallito in due competizioni su tre: Champions League e Coppa Italia. La Juve non può più aspettare per tornare al vertice ed imporsi, tanto in Serie A quanto in Europa.

Tra i protagonisti di questa altalenante stagione nella quale, comunque, i bianconeri si ritrovano al quarto posto in campionato, vi è sicuramente Kenan Yildiz. Il giovane fantasista nelle scorse ore si è ritrovato al centro di un pensiero forte, a tratti duro, con un futuro che potrebbe essere presto riscritto. Ecco come.

Yildiz-Juve, rivelazione choc: “Gestione sbagliata”

Il giornalista Andrea Bosco è intervenuto ai microfoni di ‘Tuttojuve‘ per trattare diversi temi riguardanti il mondo bianconero. Il primo, però, riguarda una delle stelle a disposizione di Thiago Motta che spesso e volentieri si è ritrovata al centro delle critiche: proprio Kenan Yildiz.

Il 19enne di Regensburg, ma nazionale turco, a tratti ha mostrato doti da vero campione in maglia bianconera. Nel recente passato si è parlato di un suo possibile addio, del fortissimo interesse del Barcellona e allo stesso tempo della volontà della Juventus di puntare con forza su di lui. Alla fine Yildiz non solo è rimasto ma si è ritrovato la numero 10 sulle spalle: una responsabilità che in più di un’occasione lo ha ‘schiacciato’ sotto responsabilità evidentemente troppo grandi. “Penso sia un calciatore molto tecnico che potrebbe avere una carriera sfolgorante“, ha esordito Bosco riguardo a presente e futuro di Yildiz. Nonostante ciò, sono arrivati alcuni appunti di non poco conto.

“Non è Del Piero, ora come ora nemmeno Galderisi in quanto a gol”. Il noto giornalista ha detto ciò che pensa della decisione di lasciarlo in bianconero e, anzi, responsabilizzarlo forse troppo in troppo poco tempo: “Per me andava prestato ad una squadra di metà classifica per farlo maturare e non dargli troppa pressione. Invece gli hanno dato addirittura la numero 10. La gestione della società non mi piace“.

Un appunto che riguarda Yldiz ma anche la Juventus, a questo punto. Il classe 2005 ha collezionato fino a questo momento 39 presenze tra campionato e coppe, con 6 gol e 4 assist vincenti per i compagni. Il futuro, ad ogni modo, è dalla sua.