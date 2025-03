Lo hanno già chiamato: contratto fino a giugno, poi il ritorno dopo 22 anni

La Juventus avrebbe già contattato un traghettatore fino a giugno: poi in estate il grande ritorno in panchina.

La Juve ha messo tutti in discussione. Troppo pesante la doppia eliminazione in una sola settimana dalla Champions League e dalla Coppa Italia, oltretutto per mano di avversari – PSV e Empoli – certamente inferiori ai bianconeri. Sul banco degli imputati è finito soprattutto Thiago Motta, che si è lasciato andare a un durissimo sfogo dopo la sconfitta ai rigori contro i toscani che ha decretato l’uscita dalla Coppa Italia.

L’impressione, stando anche ad alcuni rumors circolati negli ultimi giorni, è che il rapporto tra l’allenatore bianconero e alcuni giocatori della rosa non sia affatto buono. Ecco perché in casa Juve si stanno facendo le opportune valutazioni: finora il progetto Motta non ha dato soddisfazioni e l’ipotesi di cambiare di nuovo tutto a fine stagione sta prendendo sempre più piede.

Ma chi potrebbe arrivare in caso di separazione con l’ex tecnico del Bologna? In questi giorni sono spuntati diversi nomi ma i più gettonati sono due tecnici che allenano in Serie A e che ‘scaldano’ il cuore dei tifosi bianconeri. Come riportato dall’utente X Cuadrodecruijff, sempre molto attento alle vicende juventine, in prima fila per prendere il posto di Motta ci sono Antonio Conte e Gian Piero Gasperini.

Elkann lo ha già chiamato! Torna dopo oltre 20 anni

Conte, al suo primo anno a Napoli, ha già riportato i partenopei a lottare per lo scudetto dopo una stagione difficilissima come quella passata. Tuttavia le sue recenti dichiarazioni lasciano pensare che la sua permanenza ai piedi del Vesuvio sia tutt’altro che scontata. Gasperini, invece, non ha lasciato dubbi: il tecnico di Grugliasco non rinnoverà il suo contratto con l’Atalanta in scadenza nel 2026. Anche la Dea è in lotta per il titolo e il suo sogno è di lasciare Bergamo con uno storico scudetto.

Entrambi hanno un passato a tinte bianconere: Conte ha vinto tantissimo con la Juve sia da giocatore che da allenatore, mentre Gasperini ha cominciato la sua avventura da tecnico proprio con la Primavera juventina. Conte potrebbe quindi riabbracciare la Juve dopo 11 anni da quel burrascoso addio durante il ritiro, mentre Gasperini rientrerebbe in bianconero dopo ben 22 anni.

Sempre stando a quanto riportato dall’utente Cuadrodecruijff su X ci sarebbe però anche un terzo nome: si tratta di Roberto Mancini, libero dopo la poco felice esperienza da CT dell’Arabia Saudita ed eventualmente sondato come traghettatore fino a giugno.