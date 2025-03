Scacco matto Giuntoli: offerta choc per Vlahovic

Calciomercato Juventus, il direttore dell’area tecnica dei bianconeri non crede ai suoi occhi. Offerta choc per Vlahovic. Cosa sta succedendo

Sappiamo benissimo che il futuro di Vlahovic dentro la Juventus è deciso. Per diversi motivi che vi abbiamo sottolineato diverse volte e che non ripeteremo di nuovo. Com’è, come non è, il destino è segnato, un addio che si sta consumando lentamente in attesa di un’offerta giusta.

Si è parlato molto del valore del cartellino di Vlahovic nelle scorse settimane ad un solo anno dalla scadenza naturale del contratto. Si è detto che la Juventus avrebbe potuto accettare un’offerta di 30-35milioni di euro per far partire il serbo. Soldi, che Giuntoli, avrebbe sicuramente potuto reinvestire sul mercato intanto per allungare di nuovo, per un’altra stagione, il prestito di Kolo Muani. O magari prenderlo subito del tutto. Vedremo come andrà a finire la questione, ma di certo le notizie che arrivano dall’Inghilterra fanno veramente sognare il dirigente bianconero. Ecco quali sono.

60 milioni per Vlahovic: l’Arsenal vuole chiudere così

Secondo quanto messo nero su bianco da caughtoffside, l’Arsenal di Arteta che ha sempre messo nel mirino Vlahovic, per abbattere immediatamente la concorrenza di quelle che potrebbero essere le squadre su Vlahovic, si potrebbero presentare a Torino con 60 milioni di euro per il serbo. E davanti ad un assegno del genere siamo sicuri che nessuno dentro la Continassa si opporrebbe a questo addio. Sono un mucchio di soldi che si potrebbero raddoppiare qualora, sempre dalla Premier, dovesse arrivare un’offerta per Cambiaso in questo caso dal Manchester City. Un doppio addio per finanziare nel migliore dei modi il prossimo mercato estivo.

Al momento ovviamente si tratta solamente di una indiscrezione, ma è evidente, valutando la qualità della fonte, che l’Arsenal fa sul serio e soprattutto non sembra avere nessuna intenzione di perdere nuovamente il calciatore. Sì, perdere nuovamente perché lo sappiamo tutti che già dai tempi della Fiorentina gli inglesi avevano intenzione di prendere Dusan ma poi non ci sono riusciti in nessun modo per colpa della Juventus. Ebbene, il cerchio, la prossima estate, si potrebbe davvero chiudere.