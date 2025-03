Il ritorno di Andrea Agnelli si avvicina: c’è l’incontro

Ci siamo! Il ritorno dell’ex Presidente Andrea Agnelli è sempre più vicino tant’è vero che c’è stato l’incontro. Ecco tutti i dettagli

Con la vittoria tra le mura amiche dell’Allianz Stadium per 2-0 contro l’Hellas Verona la Juventus si è portata a sei lunghezze di distanza dall’Inter capolista inserendosi così nella bagarre scudetto che vede coinvolte anche il Napoli e l’Atalanta.

Dunque, dopo lo shock per l’inopinata e prematura eliminazione al playoff della Champions League, per mano del Psv Eindhoven, travolto in casa per 7-1 dall’Arsenal nell’andata degli ottavi di finale, seguita, dopo una settimana, da quella in Coppa Italia a opera di un Empoli infarcito di seconde linee, la ‘Vecchia Signora’ ritrova lo smalto dei vecchi tempi.

Ma la Juventus che ritorna a lottare per il tricolore non è il solo ‘ritorno’ in casa bianconera visto che si avvicina sempre di più quello di Andrea Agnelli tant’è vero che c’è stato l’incontro.

Juventus, Andrea Agnelli ha incontrato Giancarlo Devasini

Se il trionfo casalingo contro i scaligeri ha dato una scossa alla stagione bianconera, l’ingresso nel capitale sociale della ‘Vecchia Signora’ di Tether, società che emette Usdt, la stablecoin più utilizzata nel mondo delle criptovalute, promette di rivoluzionare l’assetto societario bianconero.

Infatti, come informa lo youtuber di calcio e tifoso bianconero, Gobbo toscano, con due post su ‘X’, Giancarlo Devasini, neopresidente di Tether nonché quarto uomo più ricco d’Italia, ha incontrato a Torino Andrea Agnelli con, per così dire, la benedizione di John Elkann visto che il Presidente di Exor “è favorevole alla cessione di quote alla coppia Agnelli-Devasini mantenendo cmq una quota di proprietà intorno al 10-15%. I cugini non si stanno facendo la guerra…anzi...”.