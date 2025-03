Esonero Thiago Motta, è tutto deciso: “Non deve scendere negli spogliatoi”

Esonero Thiago Motta, dopo la legnata di ieri sera è tutto deciso: “Non deve scendere negli spogliatoi. Ecco che cosa è successo”

La disfatta servita in pieno. Una notte terribile che ha frantumato un record: la peggiore sconfitta in casa allo Stadium nella Juventus. Incredibile ma vero, e c’era chi pensava, pure, che questa Juve potesse anche lottare per lo scudetto. Ma evidentemente così non è stato. E non sarebbe mai potuto essere, inoltre, in questo modo, visti i problemi che c’erano, ci sono e ci saranno.

Una Juventus che adesso si potrebbe ritrovare al quinto posto se la Lazio, stasera, riuscisse a battere in casa l’Udinese. E ci sono grosse probabilità che possa finire così. E quindi, che cosa si fa? Una società importante in questo momento cercherebbe di mettere le cose a posto o per meglio dire salvare il salvabile. Non sappiamo se in questo momento sarebbe giusto cambiare allenatore o che cosa, ma siamo certi che servirebbe uno scossone che, di solito in questi casi arriva con un allontanamento in panchina. E di questo sono convinti i tifosi della Juve che sui social, da ieri sera, si sono scatenati.

Esonero Thiago Motta: non c’è altra via d’uscita

Sotto, quindi, vi riportiamo un po’ di commenti di tifosi della Juventus che hanno deciso di alzare la voce, per modo di dire, commentando in un solo modo la prestazione di ieri e mettendo in evidenza quella che, secondo loro, è la sola possibilità per venire fuori da una situazione del genere. Vale a dire quella di un cambio immediato in panchina, quella di un esonero di un tecnico che ha fatto innervosire anche per una sola dichiarazione alla fine del match.

cara @juventusfc , un allenatore che dopo aver preso 4 pappine in casa se ne esce con “Ora finalmente non si parlerà più di scudetto” va licenziato un secondo dopo. Non deve nemmeno più scendere negli spogliatoi. E’ una vergogna #Mottaout — PaBi 🇺🇦 🇮🇱 (@palbix) March 10, 2025