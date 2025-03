Thiago Motta al capolinea: da Mancini a Tudor, la scelta della Juventus

Thiago Motta al capolinea: il futuro dell’attuale allenatore della Juventus ci pare abbastanza segnato. Notte di riflessione dentro il club

Il destino di Thiago Motta dopo la legnata di ieri sera contro l’Atalanta è segnato. Se non in questi giorni, alla fine della stagione, l’addio ci pare certo. Non è riuscito, il tecnico, a imprimere le sue idee alla squadra. E la sensazione è che nemmeno i calciatori abbiano più la voglia di seguirlo. Insomma, è iniziato il conto alla rovescia per il successore.

Nella notte, a quanto pare, Cristiano Giuntoli direttore dell’area tecnica della Juventus avrebbe contattato Igor Tudor, messo in preallarme qualora le cose dovessero degenerare nello spazio di pochissimo tempo. Ma rimane in piedi anche la pista che porta a Roberto Mancini. In ogni caso, la sensazione, è che la Juve debba ricorrere ad un tecnico importante, uno di quelli che non guardino in faccia nessuno e che abbiano una personalità tale da poter prendere anche delle decisioni durissime nei confronti di tutti.

Motta al capolinea, decide la Juventus

In tutto questo c’è una sola certezza, a quanto pare. La decisione finale in questo momento dovrebbe arrivare solo ed esclusivamente dalla Juventus, con Giuntoli che si è giocato quasi tutte le carte con la scelta di Motta la scorsa estate. Una scelta che arrivati a questo punto della stagione, con una rosa ampiamente migliore di quella dello scorso anno, è evidentemente sbagliata. Ci sono quindi dei grossi problemi dentro la Juventus che, forse, solamente in un modo si potrebbero risolvere. Con un cambio in panchina ma con un tecnico che abbia la giusta esperienza nello gestire un gruppo importante. Vedremo.