La Juventus lo soffia al Liverpool: 45 milioni per la stella

Calciomercato Juventus, i bianconeri lo soffiano al Liverpool e sono pronti ad offrire 45 milioni per la nuova stella. La carta di Giuntoli

La Juventus è pronta, stando alle informazioni che arrivano da Sky Sports inglese, a soffiare una nuova stella di 21 anni – con un passato in Italia – al Liverpool.

Potrebbe essere un colpo magistrale quello di Giuntoli che, stando a quanto si legge, potrebbe sfruttare quelli che sono gli ottimi rapporti con l’entourage del calciatore per riuscire a prenderlo. Sì, servono 45 milioni, soldi che i bianconeri comunque si potrebbero ritrovare in cassa qualora il Manchester City, la prossima estate, decidesse di andare a prendere Andrea Cambiaso. E il giocatore in questione, che ha avuto nella sua breve carriera fino al momento un passaggio al Milan, sarebbe proprio l’erede dell’esterno destinato in Premier League. Ah, c’è pure un altro fatto. Negli anni scorsi ha dichiarato, pure, di tifare Juventus.

La Juventus lo soffia al Liverpool: avviati i contatti per Milos Kerkez

Il profilo in questione è quello di Milos Kerkez, 21 anni, adesso al Bournemouth che lo ha prelevato dall’Az per 17 milioni di euro. Ventotto presenze in questa stagione di Premier, con 2 gol e 5 assist a completare il quadro, secondo quanto rivelato dalla fonte citata in precedenza Giuntoli avrebbe iniziato i colloqui con Ramadani, agente del calciatore, per capire quante possibilità ci sono di portarlo in bianconero.

Inoltre, il Liverpool, viene sottolineato ancora, non ha nessuna intenzione, visto che mai lo ha fatto, di partecipare a qualsiasi asta per un suo tesserato. Quindi o sceglie i Reds oppure le opportunità per lui potrebbero finire nel breve periodo. E questo ovviamente potrebbe essere un grosso passo in avanti per i bianconeri che aspettano solamente l’offerta giusta dei Citizens per andare a prendere l’erede. Kerzek, anche per via della giovanissima età, è un elemento che ha molti margini di miglioramento e che può serenamente giocare sia come esterno basso sia come esterno alto. Principalmente viene impiegato nella corsia mancina, ma all’occorrenza si potrebbe trasferire anche dall’altro lato. La Juve c’è, in poche parole. E vuole chiudere.