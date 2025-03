Terremoto Juve, tutto deciso: pronto lo scippo al Napoli

La Juventus in estate correrà ai ripari rivoluzionando la rosa. Progettato uno scippo ai danni del Napoli: pronto il blitz.

L’ennesima delusione stagionale, che avrà ripercussioni sulle strategie future di mercato. E’ sotto choc la Juventus, dopo il ko subito tra le mura amiche per mano dell’Atalanta. II bianconeri, nell’occasione, sono stati travolti dai nerazzurri andando incontro ad una prestazione horror e ad un risultato storico: erano quasi 60 anni, infatti, che la Vecchia Signora non perdeva 0-4 in casa (l’ultima squadra a riuscirci era stato il Torino, nel 1967). Ora, a disposizione, c’è un ultimo obiettivo ritenuto fondamentale dai vertici societari. Ovvero la qualificazione alla prossima Champions League.

Il traguardo è all’orizzonte ma la Vecchia Signora, per staccare il tanto agognato pass, dovrà battere una folta concorrenza formata dalla Lazio, dal Bologna e dalla Roma. Il club, intanto, ha cominciato a pianificare le mosse da concretizzare in estate ed individuare gli adeguati rinforzi da portare a Torino. Una delle priorità, in tal senso, consisterà nel potenziare il reparto offensivo che, al termine dell’attuale stagione, perderà Dusan Vlahovic e Arek Milik. Il 25enne serbo ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e la trattativa relativa al rinnovo è finita su un binario morto.

Le parti si sarebbero dovute incontrare nel periodo natalizio tuttavia il vertice in questione è saltato e non è chiaro quando verrà calendarizzato di nuovo. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, tramite la partenza dell’ex Fiorentina (seguito da Arsenal e Chelsea), conta di incamerare almeno 40 milioni mentre il 31enne polacco, ancora ai box a causa del grave infortunio rimediato ad inizio giugno, con tutta probabilità verrà lasciato libero di trovarsi una sistemazione alternativa. Già trovati i loro ideali sostituti.

Mercato Juventus, tutto deciso: pronto lo scippo al Napoli

Il primo risponde al nome di Victor Osimhen. Il 26enne nigeriano, attualmente in prestito al Galatasaray, a luglio farà rientro al Napoli che provvederà a venderlo al miglior offerente. Sulle tracce del centravanti, autore di 23 reti e 5 assist in 29 apparizioni complessive, c’è anche il Manchester United pronto a mettere sul piatto il cartellino di Rasmus Hojlund o di Joshua Zirzkee più un robusto conguaglio. Una rivale temibile per Giuntoli che, dal canto suo, conta di sfruttare l’ottimo rapporto con l’entourage di Osimhen e l’amicizia che lo lega al calciatore.

L’affare, stando a quanto riportato su ‘X’ dal giornalista della ‘BBC’ Ekrem Konur, è possibile, con Giuntoli che, a breve, si attiverà per confermare a Torino Randal Kolo Muani, prelevato in prestito secco dal Paris Saint Germain durante il mercato invernale. La Juve si rifarà il look tra qualche mese.