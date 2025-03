Salta l’affare da 30 milioni di euro: la Juventus si è tirata indietro

La Juventus sta seriamente pensando di non spendere i 30 milioni di euro necessari per portare a termine l’affare: il colpo svanisce.

La debacle interna contro l’Atalanta, arrivata oltretutto dopo le eliminazioni dalle coppe, sta spingendo la Juventus a fare ampi ragionamenti sul prossimo futuro. La posizione più ‘chiacchierata’ è sicuramente quella di Thiago Motta: l’ex allenatore del Bologna non è riuscito a dare un’identità alla squadra e ha fallito anche gli obiettivi minimi. L’impressione è che anche in caso di quarto posto si arriverà a una separazione a fine stagione.

Ma nel mirino non c’è solo Motta. I vertici juventini stanno riflettendo anche su Giuntoli, autore di un calciomercato fin qui davvero deludente, e su alcuni giocatori della rosa. In diversi, infatti, non stanno dimostrando di meritare la maglia bianconera e potrebbero finire nella lista dei cedibili. Inoltre, in caso di mancato approdo in Champions, la Juve si troverebbe costretta a rivedere alcune mosse di mercato.

In società, non a caso, è in corso di valutazione un’operazione che fino a qualche settimana fa veniva data per scontata. Si tratta dell’acquisto definitivo di Francisco Conceicao, il giovane attaccante esterno portoghese arrivato la scorsa estate in prestito oneroso dal Porto per una cifra totale di 10 milioni di euro.

Non pagano più la clausola: svolta inattesa in casa Juve

Conceicao ha avuto subito un ottimo impatto con la realtà bianconera: basti pensare alla splendida azione personale che ha portato al gol del 3-2 in Champions contro il Lipsia ma anche alla rete decisiva siglata contro l’Inter all’Allianz Stadium. Finora in 29 presenze complessive tra campionato e coppe il figlio d’arte ha messo a segno 5 reti e ha anche fornito 5 assist ai propri compagni.

La Juve dovrebbe spendere 30 milioni di euro – ovvero i soldi della clausola – per acquisire definitivamente il cartellino del 22enne di Coimbra ma non tutti in società sono convinti della bontà di questa operazione. La preoccupazione principale riguarda la tenuta fisica dell’esterno d’attacco: di recente ha infatti saltato diverse partite a causa di problemi muscolari, compreso l’ultimo match contro l’Atalanta.

Una decisione che però la Juve deve prendere in fretta: dopo il 15 luglio, infatti, la clausola salirà a 45 milioni di euro e il Porto non sembra intenzionato a fare sconti. Giuntoli è in contatto con Jorge Mendes, agente del giovane calciatore, per provare ad arrivare a una soluzione: i tifosi juventini sperano che tutto possa risolversi in fretta.