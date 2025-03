Vlahovic regalato con il 2 x 1, addio Juventus: giochi chiusi in anticipo

Calciomercato Juventus, il futuro di Vlahovic è sempre di più appeso a un filo. Il calciatore lascerà il bianconero e il pressing si sta alzando

Destino segnato: Dusan Vlahovic alla fine di questa stagione lascerà la Juventus anche perché, così come le notizie riportate da più organi di stampa qualche giorno fa, non rientra più nei piani dei bianconeri. Con Motta non è mai scattata la scintilla, lo sappiamo, e inoltre pesa come un macigno quel contratto da 12 milioni di euro all’anno che le casse non possono sostenere.

Si parla molto di Premier League, che sarebbe pure una destinazione gradita all’attaccante serbo della Juventus. Nessuno però al momento – secondo le informazioni che arrivano dalla Turchia e precisamente da star.com – sarebbe interessato in quel campionato alle prestazioni del centravanti classe 2000 che la Juve ha preso dalla Fiorentina. Lui attende di capire la sua destinazione, ma da quelle parti, in Turchia intendiamo, stanno alzando decisamente il pressing sul calciatore. E hanno in mente di mettere sul piatto un’offerta importante per chiudere il doppio affare.

Vlahovic in Turchia: la mossa del Fenerbahce

Secondo quanto appurato dal sito citato prima, il Fenerbahce ha alzato il pressing per Vlahovic. E i turchi, guidati da Mourinho, non solo hanno avuto un summit con Vlahovic – lo stesso attaccante avrebbe risposto no alla destinazione – ma stanno già preparando un’offerta, nonostante questo primo rifiuto, nei confronti della Juventus.

Non hanno nessuna intenzione di arrendersi e, a quanto pare, sarebbero pronti 30 milioni di euro non solo per il cartellino dell’attaccante ma anche per chiudere l’affare Kostic che come sappiamo è già in Turchia in prestito. Un doppio affare con quei soldi, comunque, ci pare poco. La Juve non ha nessuna intenzione di accettare meno di 30 milioni, nel caso, solo per il bomber. Quindi ho il Fenerbahce alza l’offerta oppure sarà complicato. Certo, se da qui in estate non ci sono alternative, allora per non perderlo a parametro zero nel 2026 – quando scadrà il contratto – tutto potrebbe tornare in auge. Vedremo dove andrà a Vlahovic, perché sul fatto che lascerà la Juventus non ci sono dubbi da un pezzo.