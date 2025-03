Senza Champions salta tutto: Giuntoli è finito nei guai

Cristiano Giuntoli alle strette, così può finire davvero per lasciare la Juventus: dipende tutto dalla prossima Champions League

Mancano ancora diverse giornate di campionato e per la Juventus – già fuori da Champions League e Coppa Italia – è tempo di valutazioni. In primis quella riguardante chi sarà il futuro allenatore dei bianconeri, con Thiago Motta mai così in discussione.

Il tecnico ex Bologna è stata una scommessa personale di Cristiano Giuntoli che, ora, si ritrova a fare i conti con un’annata tutt’altro che esaltante. La Juve ha speso tanto, tra giugno e gennaio: non ci si poteva aspettare un epilogo simile nel quale l’obiettivo primario e fondamentale era e rimane la qualificazione alla prossima Champions League.

Rientrare tra le prime quattro per mantenere alte le ambizioni e permettere alla dirigenza di avere a disposizione un budget importante per rinforzare – ancora una volta – la rosa bianconera. In tal senso, Giuntoli si ritrova davanti ad un bivio: senza il quarto posto può saltare davvero tutto.

Dipende tutto dalla Champions: Giuntoli spalle al muro

‘Calciomercato.it’, nelle scorse ore, ha fatto una vera e propria rivelazione riguardante il mercato estivo dei bianconeri. Un affare che potrà concretizzarsi solo a determinate condizioni: adesso è decisamente tutto più chiaro e Giuntoli non avrà altra scelta.

Si parla di attacco, reparto nel quale l’addio di Dusan Vlahovic è ad oggi praticamente scontato. Ma si parla soprattutto di Kolo Muani, dell’impatto straordinario che il nazionale francese ha avuto sulle dinamiche offensive dei bianconeri e della voglia della dirigenza di tenerlo ancora per tanto tempo a Torino. Kolo Muani è arrivato alla Juventus durante la scorsa sessione invernale di mercato, in prestito secco dal PSG. Una condizione tutt’altro che rassicurante visto che, sulla carta, la punta transalpina è destinata a fare ritorno sotto la Tour Eiffel a stagione terminata.

Uno scenario che, tuttavia, potrebbe presto cambiare. Giuntoli avrebbe infatti già trovato un accordo di massima con la dirigenza del club di Al-Khelaifi per tenere Kolo Muani: la formula è stata scelta. Nuovo prestito oneroso, di un anno, ma stavolta con obbligo di riscatto a metà 2026, in favore della Vecchia Signora. Tutto ciò potrebbe diventare sì realtà ma ad una sola condizione. La Juventus dovrà piazzarsi tra le prime quattro in campionato e, di conseguenza, qualificarsi per la prossima Champions League.

Senza avere in tasca l’Europa che conta per la stagione 2025/26, sarà impossibile trattenere Kolo Muani a Torino, nonostante l’intesa già raggiunta con i vertici del PSG. Il 26enne di Bondy ha collezionato 14 presenze complessive in maglia bianconera, tra campionato e coppe, con 5 reti e 2 assist vincenti all’attivo. Il futuro, per Kolo Muani, potrebbe essere ancora alla Juventus: tutto dipenderà dal finale di stagione dei bianconeri.