Del Piero ‘spara a zero’ sulla Juventus: “Non lo rispecchiano”

Del Piero spara a zero sulla Juventus: l’ex capitano ne ha per tutti e ha detto delle parole che non possiamo che confermare. “Non lo rispecchiano”

Una serata difficile, l’ennesima di una stagione fino al momento maledetta e senza nessuna possibilità d’appello. Thiago Motta, stando alle parole di Giuntoli post Fiorentina, non rischia. Però è evidente che tutto debba cambiare.

E se a dirlo siamo noi, che siamo comunque oggettivi, è una cosa. Ma se lo dice Del Piero, che non ha bisogno di nessun aggettivo, ecco che alcuno deve iniziare a capire qualcosa. Se vuole, sempre, perché la sensazione in questo momento è che ognuno dentro la Juve ci sti capendo poco, soprattutto di quel Dna del quale vi abbiamo parlato prima. Quel Dna che in una storia di oltre cento anni ha sempre fatto la differenza. Come sappiamo Del Piero è intervenuto a Sky Sport. E andiamo a leggere insieme che cosa ha detto.

Del Piero spara a zero. Ecco le sue parole

“Difficile commentare un momento del genere per chi è emotivamente coinvolto come me. Il segnale più grave è che non c’è stata una reazione ai cazzotti dell’avversario. Significa che la Juve è in uno stato molto basso e non rispecchia lo spirito del club”. L’ultima frase è pesantissima e come detto prima deve far riflettere tutti. I dirigenti, il tecnico, i calciatori. La Juventus, vuoi o non vuoi, si è sempre rialzata, ha sempre fatto qualcosa per tirarsi fuori da situazioni del genere. Adesso come spiegato, la sensazione è di una squadra allo sbaraglio con una società poco forte dietro che, comunque, a detta di Giuntoli, è già intervenuta dentro lo spogliatoio alla fine del match del Franchi. Basterà? Non ne siamo certi, adesso c’è la sosta e forse staccare un po’ potrebbe servire. Anche se, dopo gli ultimi risultati, nessuno meriterebbe nemmeno di un giorno di riposo.