Juve-Liverpool, nuovo affare dopo Chiesa: hanno inviato gli osservatori

Nuova trattativa in vista tra Juventus e Liverpool dopo l’affare che ha portato Chiesa nel Merseyside: hanno già inviato osservatori

La situazione in casa Juventus ad una settimana dalla disfatta casalinga contro l’Atalanta non è delle migliori. Nel corso di questi giorni si sono rincorse tante voci sui bianconeri e la sensazione che si ha è che a Firenze Thiago Motta si giochi il futuro.

La società ha confermato il tecnico italo-brasiliano dopo la sconfitta contro la Dea, ma un nuovo tracollo potrebbe far decidere la dirigenza a cambiare subito allenatore. L’unica cosa che appare certa ad oggi è che la Juventus cambierà nuovamente allenatore in estate e dovrebbe dare il via ad una nuova rivoluzione che porterà all’addio di vari giocatori, tra cui ad esempio Dusan Vlahovic, il cui rapporto tra squadra e tifosi è ormai ai minimi termini.

Il futuro dell’attaccante serbo potrebbe essere in Premier League dove c’è un forte interessamento dell’Arsenal, pronto a dargli quel ruolo da protagonista che nella Juventus ha perso. Oltre Vlahovic, un altro giocatore bianconero potrebbe finire in un top club della Premier League, vale a dire Kenan Yildiz.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Ekrem Konur, sulle tracce del talento turco ci sarebbe il Liverpool che vorrebbe mettere in piedi una nuova trattativa con i bianconeri dopo l’affare Chiesa.

Juventus, anche Yildiz può salutare: il Liverpool mette il turco nel mirino

Se ad inizio stagione sembrava uno degli intoccabili ed uno dei giocatori da cui ripartire, adesso il futuro di Kenan Yildiz alla Juventus è tutt’altro che cerco. La crisi bianconera ha aperto scenari del tutto nuovi ed i top club sono pronti ad approfittare di questa situazione. Tra questi vi è il Liverpool che, stando a quanto riportato dall’esperto di mercato Ekrem Konur, è pronto ad imbastire una nuova trattativa con i bianconeri per portare Yildiz nel Merseyside.

Attraverso il proprio profilo X, Konur ha raccontato come la capolista della Premier League abbia già inviato degli osservatori per seguire Yildiz nelle partite contro Cagliari e Verona, segno di come sia molto interessata al giocatore. Il Liverpool vuole portare il talento turco in Inghilterra a tutti i costi e sarebbe deciso a mettere sul piatto un’offerta da 60 milioni di euro per convincenre la Juventus.

Da parte sua, la Juve vorrebbe trattenere uno dei suoi migliori giocatori nell’organico, ma l’attuale drammatica situazione che stanno vivendo i bianconeri non aiuta. Nelle ultime gare, inoltre, lo stesso Yildiz è stato messo spesso da parte, cosa che il turco non avrebbe gradito, chiedendo maggior protagonista. Sul giocatore turco pende ora un grosso punto interrogativo ed il Liverpool resta alla finestra, pronto ad affondare il colpo qualora le cose precipitassero.