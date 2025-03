Thiago Motta esonerato: accordo con il nuovo allenatore. La Juventus avrebbe preso una decisione. Ecco l’erede dell’ex Bologna

Ieri sera, alla fine della gara contro la Fiorentina, dentro la quale la Juventus non ci è mai entrata, Cristiano Giuntoli ha rinnovato la fiducia a Thiago Motta: “Da questo momento – ha detto – se ne esce tutti insieme”.

Peccato che soluzioni all’orizzonte non se ne vedono, una squadra senza anima e con un tecnico che ci ha capito davvero poco nel corso delle ultime uscite. Un concetto, anche quello delle scelte, ribadito pure da Alessandro Del Piero nel corso del suo solito intervento a Sky. Detto questo, è evidente che dentro il club non si può continuare in questo modo e senza uno scossone sarà durissima prendersi una qualificazione alla prossima Champions League. Però, almeno per ora, la Juventus dovrebbe continuare con Motta, a meno che non succeda qualcosa nel corso delle prossime settimane che potrebbe portare ad un esonero. E magari, così come riportato da TuttoSport nel corso dei giorni passati, dare in mano la squadra ad un traghettatore. Anche perché, stando alle informazioni che sono appena arrivate da Paolo Bargiggia, per il prossimo anno la Juventus un nuovo allenatore ce lo avrebbe già, o quasi.

Esonero Motta, è Pioli l’erede

“Stefano Pioli è vicinissimo alla panchina della Juventus per la prossima stagione”. Questo ha scritto il giornalista sul proprio profilo X, sottolineando che ulteriori aggiornamenti sulla questione verranno dati in serata durante la puntata del Processo di Biscardi. Dall’Al Nassr, dove adesso allena Ronaldo e compagnia cantante, alla Juventus, dopo aver vinto come sappiamo lo scudetto con il Milan.

Niente Roberto Mancini e niente Gasperini, in poche parole, come prossimo allenatore della Juventus. Se le informazioni in possesso al giornalista dovessero confermarsi reali – e non ci sono motivi per non farlo, ovvio – allora i bianconeri il prossimo allenatore lo avrebbero già trovato. Una situazione davvero incredibile. E per sapere la verità basta solamente attendere. Certo, vedere la Juventus in questo modo è difficile per tutti, davvero.