Del Piero e Zidane alla Juventus: la foto che fa sognare i tifosi bianconeri è diventata virale. E il profumo è quello di un annuncio ufficiale

In questo momento la Juventus avrebbe bisogno di gente che ci ha passato dentro una vita e che conosce realmente il mondo bianconero. La situazione la conosciamo tutti, una squadra allo sbando, che non riesce nemmeno ad avere una reazione dopo i colpi presi e presi dalle formazioni avversarie. Contro Atalanta e Fiorentina, quel Dna bianconero, è andato a farsi benedire.

E le parole di Del Piero, alla fine appunto del match del Franchi, hanno sicuramente fatto molto, molto rumore. Il capitano, e non ex in questo caso, ha ribadito un concetto che è apparso subito chiaro a tutti. Questa Juventus non ha niente, o poco, di quella che è la vera Juventus. Una società che forse in un altro momento avrebbe preso una decisione sul tecnico e che invece continua a navigare a vista. Soprattutto se davvero, Motta, si gioca il futuro nella gara contro il Genoa in programma alla ripresa. Evidente che la scelta del tecnico, fino al momento, si è rivelata clamorosamente sbagliata. E noi da queste colonne vi abbiamo detto ribadito un concetto: la Juventus non è il Bologna, per allenare un club con la storia della Juve serve altro, non solo il tatticismo o la voglia del “bel gioco”. Ma tant’è. Qui parliamo comunque di altro e una foto, quella di Del Piero e Zidane, che ha immediatamente fatto il giro del web diventando virale. Soprattutto per chi l’ha condivisa.

Del Piero e Zidane insieme, la foto è clamorosa

Il fatto che la foto sia stata condivisa da Paolo Ardoino è forse un segnale. Ma chi è Ardoino, vi chiederete voi, per chi ancora, e pochi, non lo sapessero. Bene, Ardoino è il CEO di Tether, che in ordine di nascita e di grandezza è la prima stablecoin al mondo, che ha acquisito di recente una quota di minoranza della Juventus. Quindi una figura che evidentemente, anche se in minima parte, una una certa rilevanza dentro la Juventus. Potrebbe essere un segnale? Qualcosa che vedremo in futuro? Non è dato a sapersi, ma la foto come detto è virale e i commenti sono stati come immaginate moltissimi. Sotto, infine, questo scatto condiviso lo potrete vedere anche voi e cliccando sopra la foto stessa vi potrete leggere tutti i commenti che sono arrivati.