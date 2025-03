Il ritorno di Conte alla Juventus è impossibile. E c’entra Monica Bellucci

Il ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Juventus è da escludere a tutto tondo: secondo una clamorosa indiscrezione in qualche modo c’entra anche Monica Bellucci

L’attuale tecnico del Napoli non è così sicuro di restare al Maradona, sia in caso di conquista dello Scudetto che con un secondo o terzo posto Champions. I bianconeri sono sempre più convinti a lasciar andare via Thiago Motta ma non punterebbero sul loro ex condottiero.

La Juventus sta attraversando una crisi davvero molto delicata, che potrebbe portare addirittura ad una clamorosa esclusione dalla prossima Champions League. Il quarto posto è diventata faccenda ostica, vedendo soprattutto il rendimento del Bologna di Italiano e la grande rimonta della Roma di Ranieri, con lo scontro diretto all’Olimpico in programma ad inizio aprile. Giuntoli ha dato fiducia a Motta sino al termine della stagione, ma non è da escludere un ulteriore cambio di atteggiamento qualora dovesse arrivare una sconfitta contro il Genoa.

Parlando ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus ha affrontato il momento dei bianconeri.

“La Juventus oggi è una squadra con cui chiunque può fare risultato. I gol della Fiorentina sono stati tutti facilitati dai bianconeri in campo. Non so perché Motta faccia certe scelte di formazione, l’esclusione di Gatti è incomprensibile”.

La Juventus non pensa al ritorno di Conte: affare impossibile

Nelle ultime settimane si è parlato con insistenza di diversi nomi per la panchina bianconera e tra i più gettonati, oltre a Mancini e Pioli, c’è sempre quello di Antonio Conte. L’allenatore del Napoli, reduce dal deludente pareggio di Venezia, si sta giocando lo Scudetto, con una rosa che probabilmente non è superiore a quella bianconera. Cobolli Gigli ha parlato anche di un possibile ritorno dell’ex bianconero: “Mi farebbe piacere, ma sarebbe impossibile. Sarebbe come se io andassi a cena con la Bellucci”.

Poi ha aggiunto: “Tutti abbiamo i nostri desideri, ma mi sembra strano che Conte possa tornare a Torino. È nel pieno della lotta Scudetto col Napoli e non ce lo vedo che va a rescindere il proprio contratto con De Laurentiis”.

Insomma una strada troppo complessa per essere vera, almeno secondo il parere dell’ex presidente della Vecchia Signora. Cristiano Giuntoli dovrà orientarsi altrove.